Domingo especial

Malaguistas en Almería, donde se desplazaron más de un millar de aficionados malagueños. / LaLiga

Hoy es un domingo diferente en Málaga. Y no lo es por la visita del Papa a Madrid, ni por los actos organizados en torno a ella. Tampoco por las elecciones a la presidencia del Real Madrid, de las que se lleva hablando dos semanas con el foco puesto, como casi siempre, en lo menos importante: los fichajes. Ni siquiera porque en París se dispute la final de Roland Garros, esta vez sin ningún español sobre la pista.

Nada de eso explica los nervios de este domingo. La razón es mucho más sencilla y mucho más poderosa: hoy juega el Málaga.

A las 21.00 horas, el Málaga CF disputa en Las Palmas el primer partido del playoff de ascenso a Primera División. A Primera División. Solo decirlo ya pone los vellos de punta. Es pronto, sí. Primero hay que superar esta eliminatoria ante Las Palmas, que no será fácil. Y, si el equipo lo consigue, todavía quedaría otro cruce contra el vencedor del duelo entre Almería y Castellón. Mucha tela que cortar.

Pero este Málaga tiene dos ventajas. La primera, que juega muy bien al fútbol. La segunda, que muchos de sus futbolistas sienten de verdad la camiseta que esta noche van a defender. Son jugadores formados aquí, criados en el club, hechos futbolistas en el Málaga. Y eso se nota. Son buenos, muy buenos, pero parecen todavía mejores cuando juegan para el equipo de su vida.

Una ciudad pendiente del Málaga

Hoy muchos malaguistas se habrán levantado igual: con los nervios en el estómago y la camiseta blanquiazul puesta casi antes de desayunar. Las calles de Málaga se llenarán de aficionados con los colores del equipo. Y por la tarde, los bares estarán preparados para vivir una de esas noches que no se explican solo con fútbol.

La afición del Málaga CF celebrando un gol. / Málaga CF

A eso de las ocho se conocerá la alineación. Los once elegidos. Los once que saldrán al campo no solo a competir, sino a jugar. Porque este Málaga no está hecho para encerrarse ni para especular, aunque habrá momentos en los que también toque sufrir. Este equipo saldrá a tener la pelota, crear ocasiones y buscar el gol. Y si marca uno, irá a por otro.

La afición disfrutará viéndolo jugar, pero también sufrirá con él si hace falta. Porque esto va de estar juntos. De que los jugadores noten que en la grada de Las Palmas habrá cientos de malaguistas empujando. Y de que sientan que, en Málaga, miles más estarán pendientes de cada pase, de cada carrera y de cada balón dividido.

Una eliminatoria a 180 minutos

El partido de hoy es solo la primera parte de una eliminatoria de 180 minutos. El miércoles llegará la vuelta en La Rosaleda, y eso ya son palabras mayores. Allí el equipo vuela porque su afición lo lleva en volandas. A Málaga se viene sabiendo que en el campo no juegan once. En La Rosaleda juega también la grada.

Pero eso será el miércoles. Hoy tocan los primeros noventa minutos. El primer paso de los cuatro que separan al Málaga CF del sueño de volver a ser equipo de Primera División.

Este domingo las horas pasan lentas. Los minutos avanzan despacio. Los nervios no se van. Y solo hay una pregunta en el aire: ¿qué hacemos para que lleguen ya las nueve de la noche?

Hoy juega el Málaga. Lo demás importa poco.

¡Vamos, Málaga!