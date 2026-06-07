Málaga CF: el derecho a ilusionarse

Hay semanas en las que una ciudad vuelve a parecerse a sí misma. Sucede pocas veces, porque las ciudades modernas tienen una habilidad extraordinaria para disfrazarse de cualquier cosa menos de ciudad. Un día son destino turístico, al siguiente polo tecnológico, luego capital cultural, sede de congresos, escaparate inmobiliario, marca global y, si queda un hueco entre tanta etiqueta, lugar donde todavía vive gente. Málaga, que en los últimos años ha aprendido a salir muy guapa en las fotografías, vuelve estos días a mirarse en un espejo más antiguo, más sentimental y quizá más verdadero. Ese espejo tiene dos colores, blanco y azul, y se llama Málaga Club de Fútbol.

Así ha recibido la afición del Málaga CF al equipo a su llegada a La Rosaleda, antes del decisivo partido contra el Racing / Gregorio Marrero

La ciudad y su espejo blanquiazul

El Málaga se juega la vida, que es una forma exagerada de hablar y al mismo tiempo bastante exacta. En el fútbol siempre se juega la vida y luego, al día siguiente, uno descubre que la vida sigue, que el panadero abre, que el autobús llega tarde y que el vecino continúa pensando que el rellano es una prolongación natural de su trastero. Pero también es verdad que hay vidas simbólicas, vidas pequeñas, vidas compartidas, vidas de domingo por la tarde, transistor, grada, bufanda, padre, hijo, abuelo y amigo que ya no está. Y esas vidas, cuando el balón empieza a rodar en una eliminatoria de ascenso, se ponen todas de pie.

A Málaga le hace falta el Málaga en Primera. No por una cuestión de vanidad provinciana, aunque algo de eso también hay y tampoco conviene pedir perdón por ello. Otras ciudades presumen de catedrales góticas, de tranvías silenciosos, de museos nórdicos y de una calidad de vida que suele consistir en pagar una cerveza a precio de notario. Málaga puede presumir de muchas cosas, pero también necesita presumir de equipo. De equipo grande. De equipo en la élite. De esa presencia semanal en el mapa emocional del país que concede el fútbol con una autoridad que no tiene ningún folleto municipal, ninguna campaña turística y ningún vídeo institucional con música de piano y dron sobrevolando la Alcazaba.

La Opinión

El milagro de seguir siendo sentimiento

El fútbol profesional hace ya mucho tiempo que dejó de ser inocente. Quien a estas alturas crea que un club es sólo once chavales del barrio jugando por amor a la camiseta merece ternura, una tila y quizá una reposición de Verano azul. El fútbol es negocio, industria, derechos televisivos, fondos de inversión, representantes con gafas de sol en interiores, cláusulas, comisiones, algoritmos, patrocinadores y futbolistas que hoy besan un escudo y mañana besan otro con idéntica emoción contractual. Nada de eso debe escandalizarnos demasiado. Vivimos en un mundo en el que hasta la nostalgia se vende. El problema no es que el fútbol sea negocio. El milagro es que, siendo negocio, todavía consiga parecerse a un sentimiento.

Ahí está la grandeza incómoda del Málaga. El club pertenece a un ecosistema profesional en el que casi todo se mide, se compra, se vende y se amortiza, pero su fuerza real sigue naciendo de algo que no cabe en una hoja de cálculo. La fuerza del Málaga no está únicamente en su plantilla, ni en sus técnicos, ni en sus oficinas. Está en esa multitud que decide que las alegrías y las desgracias de un equipo forman parte de su biografía. Gente que podría dedicar su domingo a cosas más sensatas, como ordenar cajones, leer a Séneca o discutir con el aire acondicionado, pero que elige sufrir por once jugadores que no conoce personalmente y que, sin embargo, durante noventa minutos representan algo íntimo y colectivo.

La afición malaguista, durante el recibimiento al autobús en el último partido en casa de la liga regular, en el que recibió al Racing. / L.O.

La grada como lugar de encuentro

En un tiempo en el que todo empuja hacia el individuo aislado, hacia el ciudadano convertido en usuario, cliente, perfil, consumidor y propietario de una contraseña que siempre ha olvidado, el fútbol conserva una extraña capacidad de reunión. Nos junta. Nos mezcla. Nos iguala, aunque sea durante un rato. En la grada desaparecen algunos disfraces sociales. El señor que presume de racionalidad acaba gritándole al árbitro con una vehemencia impropia de su currículo. El prudente invoca a todos los santos. El descreído reza. El tímido abraza a un desconocido. El moderno, que no se emociona con nada anterior a una serie danesa, se pone una camiseta blanquiazul y descubre que todavía tiene corazón, lo cual siempre resulta una noticia inquietante.

Málaga necesita también ese tipo de orgullo. No el orgullo hueco de la postal ni el orgullo autocomplaciente de la ciudad que se aplaude a sí misma porque le han abierto otra terraza con plantas artificiales. Hablo de un orgullo más humilde y más profundo. El orgullo de pertenecer. De reconocerse. De saber que hay una historia compartida por debajo del ruido. La ciudad vive instalada en una euforia permanente, como si todos los días hubiera que inaugurar algo, vender algo o aparecer en algún ranking. Somos la ciudad de moda, dicen. Y uno no sabe si alegrarse, preocuparse o pedir cita con el dermatólogo por si la moda termina dando alergia.

Estadio de La Rosaleda / Jorge Zapata (EFE)

Una ciudad llamada a Primera

El Málaga CF se parece un poco a esa ciudad. También ha vivido de promesas, de grandezas, de caídas, de proyectos, de entusiasmos repentinos y de decepciones laboriosamente administradas. También conoce la distancia entre lo que se anuncia y lo que ocurre, entre lo que se sueña y lo que permite la contabilidad, entre la épica y el embargo emocional. También sabe lo que es mirar hacia arriba con ganas y hacia abajo con miedo. También ha sentido que todo podía ser maravilloso justo antes de descubrir que la vida venía con letra pequeña, cláusulas confusas y un señor en un despacho diciendo que había que tener paciencia.

Por eso este play off no es únicamente una eliminatoria. Es una metáfora bastante decente de lo que somos. Málaga vive como una ciudad llamada a Primera, pero con problemas de Segunda que nadie debería despreciar. El Málaga juega como un club que quiere regresar a la élite después de haber aprendido, a veces con demasiado dolor, que la historia no perdona la soberbia ni los castillos construidos con humo. Ambos, ciudad y club, necesitan subir sin olvidar de dónde vienen. Necesitan ambición, claro, pero también memoria. Necesitan crecer, pero no desfigurarse. Necesitan ganar, pero sin perder el alma en el camino.

Hace unos meses, en el ascenso a Segunda, la afición también demostró que es de primera con los desplazamiento a Vigo y Tarragona. / Álex Zea

El derecho a venirse arriba

La ilusión está bastante desprestigiada. Vivimos rodeados de especialistas en enfriar cualquier entusiasmo. A cada alegría le sale enseguida un perito de la prudencia, un contable del desencanto, un señor muy informado que recuerda que todo es complicado, que el rival también juega y que no conviene venirse arriba. Naturalmente, tiene razón. El problema de los aguafiestas es que casi siempre tienen razón, y por eso resultan tan insoportables. Pero hay momentos en los que una ciudad tiene derecho a venirse arriba, aunque sea con elegancia, que para eso Málaga inventó la forma de exagerar sin despeinarse demasiado.

Una ilusión compartida

Ojalá suba el Málaga. Ojalá vuelva a Primera. Ojalá la ciudad recupere ese lugar que siente suyo, no por decreto ni por soberbia, sino por historia, afición y merecimiento sentimental. Y si no ocurre, porque el fútbol tiene la desagradable costumbre de no obedecer los artículos de opinión, al menos que nadie nos quite estos días. Ya vendrán luego los analistas, los prudentes, los cenizos, los balances y los expertos en explicar a toro pasado lo que jamás supieron prever antes.

Ahora conviene disfrutar. Disfrutar de la espera, del cosquilleo, de la conversación, de la camiseta preparada, del nervio en el estómago y de esa emoción infantil que sobrevive milagrosamente en adultos cargados de hipotecas, obligaciones y achaques. Porque al final, después de tanto negocio, tanta modernidad, tanta cifra y tanta pose, todo se reduce a algo muy sencillo. Un equipo, una ciudad y una ilusión compartida. Málaga y el Málaga. La dupla perfecta. Malagueño y malaguista. Dos maneras de decir lo mismo con el corazón acelerado y la esperanza vestida de blanquiazul. Viva Málaga.