Contra la violencia más escuelas

La agresión que sufrió una docente jubilada durante las protestas en Valencia no es solo un suceso aislado: es un síntoma de algo que nos debería preocupar profundamente. Quienes nos dedicamos a la enseñanza tenemos la obligación de transmitir a nuestros alumnos que el mundo se cambia desde el diálogo, desde el debate, desde la capacidad de escuchar y comprender la posición del otro. Eso es, en esencia, lo que hacemos cada día en las aulas. Por eso resulta especialmente doloroso que fuera precisamente en ese contexto, el de una mujer que ejercía su derecho a manifestarse, a estar presente, a defender algo en lo que cree, donde se produjo esta violencia.

Este suceso tiene muchas lecturas, y ninguna de ellas es buena. La primera y más evidente es la elección de la violencia como respuesta. Cuando un agente del orden, alguien cuya función es precisamente proteger a la ciudadanía, decide golpear a una persona mayor, algo ha fallado gravemente. Pero hay un elemento que lo agrava todavía más: la alevosía. El golpe fue por la espalda. Ella no lo vio venir. No hubo advertencia, no hubo confrontación directa, no hubo margen alguno para reaccionar. Esa cobardía añadida convierte el acto en algo difícil de justificar desde cualquier punto de vista, sea cual sea la posición ideológica desde la que se mire.

Es muy triste que quienes tienen la obligación de protegernos sean quienes nos agredan. Y es aún más triste cuando la víctima es una docente, jubilada o no, porque una vez se es profesor, esa condición no caduca. Se lleva dentro. Se lleva en la forma de mirar el mundo, en la convicción de que la educación importa, de que merece la pena defenderla.

Los docentes no pedimos privilegios. Pedimos respeto cuando salimos a la calle a defender el derecho a la educación pública de vuestros hijos. Cuando alzamos la voz por unas condiciones dignas, por recursos suficientes, por un sistema que no abandone a nadie, no lo hacemos por interés propio sino por una vocación que, a veces, se paga muy cara. Lo menos que se puede pedir es que no se nos golpee por ello. n