'Kurios', del Circo del Sol, en Málaga: lo que un circo puede enseñarnos sobre la vida

Uno de los espectaculares saltos de 'Kurios' / Matthew Tsang

Desde el pasado jueves, la gran carpa de Cirque du Soleil forma parte del paisaje malagueño. Bajo ella se representa 'Kurios: Gabinete de Curiosidades', un espectáculo que mezcla imaginación, música en directo, humor, acrobacias imposibles y una estética que parece salida de una novela de Julio Verne. Acudí junto a mi familia esperando disfrutar de una buena tarde. Salí con unas cuantas reflexiones inesperadas en la cabeza.

Hay espectáculos que se disfrutan. Y luego están los que se quedan a vivir una temporada en tu cabeza. Eso me ha pasado con 'Kurios'..

Fui con Victor y Nico. Entré esperando pasar una buena tarde y salí pensando en la vida, que es una de esas cosas que ocurren cuando uno menos se lo espera.

Una de las cosas que más valoro del Cirque du Soleil es que no necesita animales para asombrar a nadie.

La imaginación, el talento, la música y unos acróbatas capaces de desafiar las leyes de la física parecen más que suficientes.

Además, me gusta que Málaga sea una ciudad donde los circos con animales están prohibidos.

Luego están los toros, claro. Porque al parecer meter a un tigre en una pista nos parece una barbaridad, pero clavarle banderillas a un toro sigue teniendo defensores entusiastas. La especie humana es algo fascinante.

Desde el primer momento tuve la sensación de entrar en una realidad paralela situada en algún lugar entre una estación de tren de principios del siglo XX, una novela de Verne y el sueño de un inventor excéntrico después de cenar demasiado fuerte.

Había locomotoras imposibles, científicos locos, gramófonos, criaturas mecánicas, personajes que parecían salidos de un reloj suizo averiado y una cantante capaz de aparecer en los lugares más inesperados.

Y qué cantante.

La música, protagonista

Normalmente la música permanece escondida, como si fuera parte de la maquinaria. Aquí no. Los músicos llegaron atravesando el público como pasajeros de un tren imaginario. La cantante aparecía unas veces sobre el escenario, otras en una torre y otras suspendida en lugares imposibles. Cuando creías haber descubierto dónde estaba, volvía a sorprenderte desde otro rincón.

Aquello me hizo pensar en algo que ocurre también fuera de la carpa. A menudo creemos saber dónde está sucediendo la historia importante, pero la vida tiene la costumbre de estar ocurriendo simultáneamente en varios lugares a la vez.

También observé el espectáculo a través de los ojos de mi hijo Nico.

Confieso que tenía mis dudas. Al ser un niño neurodivergente y dada la enorme cantidad de estímulos visuales y sonoros que despliega el espectáculo, llegué a pensar que quizá acabaríamos saliendo antes de tiempo o que en algún momento perdería el interés.

Ocurrió exactamente lo contrario.

Permaneció atento durante toda la función, fascinado por lo que sucedía ante sus ojos. Sus números favoritos fueron una pareja de acróbatas que parecían desafiar la gravedad a base de fuerza bruta y confianza absoluta, y unos peces que utilizaban camas elásticas para impulsarse a alturas que parecían rozar el techo de la carpa.

Los protagonistas de 'Kurios' / Xurde Margaride

Yo observaba aquellos saltos pensando en traumatismos, fracturas y visitas a urgencias.

Él observaba posibilidades.

Probablemente esa diferencia explique muchas cosas sobre la infancia y la edad adulta.

Quizá por eso me fascinó tanto el león invisible.

No voy a destripar el número porque merece la pena vivirlo sin spoilers, pero diré que consiguió que miles de personas reaccionáramos ante algo que no podíamos ver.

Y pensé que tal vez los seres humanos llevamos toda la vida haciendo eso.

Nos preocupamos por leones invisibles.

Nos enamoramos de leones invisibles.

Tememos leones invisibles.

Y organizamos gran parte de nuestra existencia alrededor de cosas que solo existen en nuestra imaginación.

Bombardeo coreografiado de belleza

También me sorprendió descubrir hasta qué punto el espectáculo estaba diseñado para que la mirada nunca descansara del todo. Tengo TDAH y, sinceramente, pensaba que tanta información visual acabaría saturándome. Sin embargo ocurrió lo contrario. Cada nueva sorpresa llegaba justo antes de que la anterior dejara de asombrarme.

Era un bombardeo continuo de belleza, pero un bombardeo cuidadosamente coreografiado.

Y entonces estaban los acróbatas. Madre del amor hermoso. Permítanme unos segundos de honestidad absoluta.

Hay un número con unas cintas suspendidas desde el techo que probablemente tenga un nombre técnico. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que aquellos hombres parecían esculturas griegas que hubieran decidido desafiar la gravedad por puro aburrimiento.

Otro de los números de 'Kurios' / Martin Girard

Una capacidad física tan absurda que por momentos uno se preguntaba si la evolución humana había seguido avanzando sin avisarnos.

Y, por si alguien piensa que exagero, baste decir que durante los saludos finales cada vez que aparecían recibían una ovación particularmente entusiasta por parte de una parte considerable del público.

Y no, no eran solo las mujeres.

Pero más allá del vértigo, de la música y de los físicos imposibles, hubo algo que me impresionó especialmente.

La organización. Más de dos mil personas entrando, saliendo, encontrando sus asientos, moviéndose por el recinto y participando de una maquinaria perfectamente sincronizada.

Una recomendación para futuros asistentes: aprovechen para visitar los baños antes de que comience la función. Precisamente porque el espectáculo no da ningún momento muerto para escaparse, todo el mundo llega al intermedio con la misma necesidad acumulada. Dos mil personas. Simultáneamente.

A raíz de esto, y de observar la maquinaria que hay detrás de 'Kurios', esa fue quizá la gran reflexión que me llevé a casa.

El público ve la magia, pero la magia nunca es invisible.

Está sostenida por cientos de personas.

Por artistas, músicos, técnicos, iluminadores, montadores.

Por trabajadores que probablemente jamás recibirán una ovación. Y sin embargo son tan importantes como quien recibe los aplausos.

Mientras observaba aquella comunidad itinerante no pude evitar pensar en mi propia familia. En 1945, parte de ella cruzó el océano rumbo a América huyendo junto a un circo. Aquellas historias familiares, que tantas veces escuché como si pertenecieran a otro mundo, regresaron de repente mientras contemplaba a esta formidable troupe internacional funcionando como un único organismo.

Quizá por eso me emocionó tanto.

Porque en el fondo un circo sigue siendo una metáfora extraordinaria de la sociedad. Personas completamente distintas. Talentos diferentes. Capacidades diferentes. Historias diferentes. Y, sin embargo, todas necesarias.

Al salir de la carpa los artistas dejaron de volar. El león invisible regresó a su jaula imaginaria. Los músicos desaparecieron. Las luces se apagaron.

Pero algo permaneció. La sensación de que pasamos demasiado tiempo mirando siempre en la misma dirección.

Y de que, a veces, basta con sentarse dos horas en una butaca para descubrir que la realidad es mucho más amplia de lo que habíamos imaginado.