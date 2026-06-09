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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

El difícil activismo vegetalista

Detalle de la vegetación en un céntrico parque de Málaga.

Detalle de la vegetación en un céntrico parque de Málaga. / La Opinión

Cuesta llevar adelante una campaña a favor de las llamadas malas hierbas de los jardines, víctimas de una segregación que al final es de tipo moral y de clase, pues tiene enfrente a los amantes de los pulcros parterres, con sus bellas flores de alta gama, al honrado gremio de jardineros, a la industria de la floricultura y hasta a la cultura de las celebraciones, que suele usar flores de buena cuna. Pero siempre puede uno, a la espera de que cambien los tiempos, refugiarse en el activismo pasivo de la resistencia, demorando por razones estéticas la poda y decapitación floral de las trepadoras y arbustivas más bellas, como la calystegia de rotunda y blanca corola o la seductora rosa musqueta, la primera deplorada por la cursilería del sistema por pura xenofobia y la segunda por su tendencia a formar racimos, como si venir de fuera o arrejuntarse para escapar de la soledad fuera delito.

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