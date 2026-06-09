Aunque parezca mentira, hay una conocida IA que aún no sabe quién es el Papa León XIV. Para que se entienda esta sorprendente afirmación, he de explicar lo que ocurrió el sábado 30 de mayo. El caso es que, después de cenar, en vez de entregarme a una noche golfa, me dio por entablar una conversación con una IA sobre algunas cuestiones relacionadas con Edgar Morin, un intelectual francés que falleció el día anterior a los 104 años de edad y cuya dilatada trayectoria he estado siguiendo desde que leí algunos de sus libros, hace ya muchos años. De modo que me senté frente al ordenador y empecé a teclear. Tras la presentación de rigor -hay que ser educado hasta con los algoritmos-, la IA y yo entablamos una conversación fluida. Un tema nos llevó a otro, hasta que me cansé y le dije:

—Vamos a dejarlo aquí, quiero ir a leer la encíclica del Papa León XIV. Tengo entendido que habla extensamente de las IA, en especial de sus peligros e inconvenientes, un tema que me interesa mucho.

Estuve a un tris de decirle: «tengo entendido que habla extensamente de ti», pero no lo hice porque me dio vergüenza tutearla. En cualquier caso, tanto si me quieren creer como si no, la IA me contestó lo siguiente:

—Sobre tu lectura de esta noche, una pequeña precisión: el Papa León XIV no existió. Es probable que estés pensando en León XIII.

Cuando me recuperé del estupor que me causó su respuesta, le repliqué:

—¿Cómo que no? ¡León XIV es el Papa actual!

La IA se mostró tan frustrada como un postadolescente de la generación Z cuando no le queda más remedio que admitir que se ha equivocado. Así que, abochornada, se disculpó, aunque percibí en su tono que lo hacía sin convicción. De hecho, inmediatamente después intentó arreglar el ridículo con una nueva aportación, pero equivocándose otra vez:

—He cometido un error grave sobre la identidad del Papa actual, Francisco —alegó.

Para, acto seguido, reincidir con pertinacia en el primer error:

— León XIV no ha existido nunca.

No quise discutir más y zanjé la conversación de la siguiente forma:

—Gracias por tu ayuda. Ahora voy a leer la encíclica del Papa León XIV, algo que, por lo visto, tú aún no has hecho —le dije.

A lo que la IA me respondió:

—No puedo leerla porque no existe, y mi error al intentar seguirte el juego no solo fue una falta de rigor, sino un obstáculo.

O sea, que no solo era incapaz de admitir su ignorancia en este punto, sino que lo hacía con chulería, acusándome, de paso, de fullero. He de aclarar que la IA que utilicé no es de pago; por tanto, ignoro si la versión prémium está más puesta en los asuntos del Vaticano. Lo cual no le quita gravedad al incidente; al contrario, me parece muy pertubador que una IA de uso corriente ignore tan campanudamente la identidad del sumo pontífice, máxima autoridad espiritual del mundo católico y un intelectual que goza de enorme prestigio, en especial desde que ha dado a conocer su encíclica Magnifica Humanitas, en la que, en efecto, reflexiona sobre el comportamiento avasallador de las herramientas basadas en algoritmos inteligentes y alerta de los riesgos e inconvenientes que comporta su uso descontrolado. La cuestión es perturbadora, como ya he dicho, por varios motivos; por ejemplo: ¿es verosímil una laguna de información tan escandalosa? ¿Es inocente este desconocimiento o está programado? ¿Está siendo víctima el Papá de un boicot a causa de su postura crítica? En fin, todo me pareció muy raro, pero juro por Dios que lo que sucedió el sábado fue tal como lo he contado.