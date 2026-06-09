Diferentes multitudes han protagonizado la semana, especialmente las generadas a partir de la visita del papa León XIV y la de los conciertos de Bad Bunny en Madrid. Dos eventos poco habituales que han coincidido por azar en el tiempo y el espacio, apretando las calles, agendas y recintos de la capital con numeroso público fiel y entregado. No se sabe muy bien quién fue telonero de quién, o si acaso compartían cartel y escenario, pero en un caso no quedaron entradas para el recinto y en el otro no cabía nadie más en las calles. Un éxito para visitados y visitantes.

Ambas visitas dejaron titulares de todo tipo, que seguirán salpicando las noticias de novedad o eclipsando la monotonía de una actualidad últimamente demasiado machacona, con tanto más de lo mismo. Tan centrada en los extremos y el amarillismo. Leer los periódicos se ha convertido en una especie de suplicio, no hay noticia buena ni titular comedido. Tal y como van las cosas, lo extraño es que las calles no se llenaran antes de multitudes pidiendo soluciones a problemas ya asfixiantes, como la corrupción, el precio de los alquileres o la defensa de la sanidad y educación pública tan necesarias y denostadas. No sé quién ni cómo ha conseguido dividir y enfrentar a los que sufren los mismos problemas, pero habrá que darle la enhorabuena, ha hecho un trabajo excelente.

Tal vez ya sólo seamos capaces de generar tamañas multitudes con experiencias individuales, sin conciencia de grupo, por querer ver o escuchar al Papa o a un cantante, pero cada uno, sin buscar nada juntos. Puede que ya sólo nos quede el fútbol de los mundiales para salir a la calle todos juntos a celebrar y compartir una victoria efímera e inofensiva. Que nada cambie.