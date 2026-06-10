Opinión | Málaga de un vistazo
Los archivos, la punta del iceberg
La Diputación de Málaga impulsa la Semana Internacional de los Archivos para divulgar la labor de los archiveros y promover el conocimiento de su trabajo
En esta Málaga milenaria, atávica y ecuménica, el estudio de nuestro pasado es esencial para poder vislumbrar lo venidero. Para el acreditado historiador medievalista francés Georges Duby –personalidad decisiva en la tercera generación de la Escuela de los Annales- los archivos constituyen la ‘punta del iceberg’ para analizar un acontecimiento histórico superficial (vértice evidente) y desvelar los sistemas, idiosincrasias y realidades profundas de una sociedad oculta bajo la superficie. Ese «iceberg sumergido» contempla fundamentos sociales, económicos, ideológicos y representaciones mentales – crónica de las mentalidades: imaginario colectivo el cual activa la historia a largo plazo-, iniciando la reconocida ‘Nueva Historia’. Los archivos representan para Duby un extenso depósito dinámico más allá de los documentos oficiales, administrativos o eclesiásticos tradicionales. Es el hombre vivo a quien hay que buscar bajo la piel de los archivos y en el silencio sonoro de las bibliotecas; espacios de conciliación con la memoria –individual y colectiva- los cuales nos aportan la identificación inherente a la propia historia. Sin ellos no habría pasado ni por ende futuro.
Se celebra estos días la ‘Semana Internacional de los Archivos’ auspiciada por la Diputación Provincial de Málaga, Ayuntamiento, UMA y Junta de Andalucía. Reúne un conjunto de actividades: puertas abiertas, exposiciones, presentaciones, conciertos…, con la finalidad de divulgar la encomiable labor del archivero en la gestión de la información en las organizaciones y promover su conocimiento. De nuevo, Octavio Paz me recuerda que la poesía es la memoria de la vida y los archivos su lengua. Mi gratitud.
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