Auditorio y sueños húmedos

La cosa es poder colocar una primera piedra a final de año y que ya en vísperas de las elecciones municipales (mayo del 27) haya un movimiento de tierras, un algo, una segunda piedra, tal vez una tercera. El auditorio de Málaga. Cuesta algo más de doscientos millones. El Gobierno central se ha desmarcado y el Ministerio de Cultura ha dicho por activa y por Urtasun que no piensa aportar los 45 millones que le tocarían en el reparto que se hizo, como uno se hace las ensoñaciones o juega al solitario, el propio Ayuntamiento. Así que el alcalde De la Torre ha decidido lanzar una suerte de concurso público, o sea, un cebo, para que las empresas conozcan bien el proyecto y puedan hacer de cofinanciadores. Se buscan paganinis.

Dice el regidor que si en última instancia no hay quién aporte esos 45 kilos, los aportaría el Consistorio, lo cual es mucho aportar ya. De qué partida. Cómo. Dónde estaban consignados. De qué se quitan.

Málaga necesita un auditorio. Y menos prisas. La sorpresa ha venido por el hecho de que el proyecto tilde el edificio, lo presente, como congresual también. Y no estará adscrito al área de Cultura, si no a Promálaga, de quien depende el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad.

Va a ser un auditorio pero con congresos. Competencias para el Palacio de Ferias, que puede quedar disminuido o relegado a la feria internacional del queso semicurado.

Castillos en el aire en cualquier caso, auditorios en el aire. Málaga es la única ciudad de buen tamaño que no tiene uno. Pronto tendrá un CaixaForum. Algo es algo. Algo que es mucho.

Sin auditorio estamos. Pero bueno, también es la ciudad de su tamaño donde menos se cobra y más caros son los pisos.

Ya casi en precampaña de las municipales, también para esas cuestiones podría haber alguna promesa. O realidad, incluso. Y tal.