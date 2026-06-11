Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Málaga CF-UD Las PalmasRecibimiento para el Málaga CFCambios en la ZBEFallece Ignacio A. CastilloDesahuciada en MálagaMovilización de sanitarios en el CivilCuerpo hallado en la playa de MálagaIbon Navarro deja el Unicaja
instagramlinkedin

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Alguien voló sobre el nido del cuco

Como buen norteamericano, el Papa Prevost no engaña a nadie (un buen norteamericano no lo hace). Al tomar el nombre de León XIV «anunciaba» que en su pontificado la Iglesia intentaría asumir y encauzar el gran reto de la revolución tecnológica, como León XIII había intentado siglo y tercio antes con la social. El problema es que en este tiempo hay otra revolución paralela, la del feminismo, mucho más difícil de asumir por una organización que excluye a la mujer de su gobernanza y cuyo modelo de familia, con los matices que se quieran, sigue siendo la tradicional. Tampoco ha engañado en esto el Papa Prevost -una mente poderosa- en su magno discurso en el Congreso. No lo tendrá fácil Pedro Sánchez, tras 7 minutos de palmas, para gestionar los mensajes que al respecto han caído del cielo sobre el hemiciclo (a través de la cristalera del techo, según la osada metáfora teológico-política).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo blanco de Málaga que celebra esta semana su Feria de San Antonio con actuaciones en directo, juegos populares y romería: horarios, fecha y toda la programación
  2. Horario y dónde ver por televisión el decisivo Málaga CF - UD Las Palmas por la final del play off de ascenso
  3. La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
  4. El centro comercial McArthurGlen Málaga abre el verano 2026: horario de apertura extendido, más zonas de sombra, un Dog's Fest y Mundial de Fútbol
  5. El parque de agua gratuito de Málaga que ha adelantado su apertura por el calor y la petición de las familias: ya se pueden disfrutar sus 1.500 metros de juegos acuáticos infantiles
  6. Nuevo centro ciudadano en Carretera de Cádiz: el Ayuntamiento de Málaga lo aprueba esta semana
  7. Nerea Galindo, primera dama legionaria de Alameda: «A más de uno que no quiere estudiar, que se meta al ejército, les va a gustar muchísimo»
  8. El chiringuito de Málaga que empezó hace 60 años con una carpa de circo y ahora es un símbolo de la cocina mediterránea: tiene el mejor pescaíto frito, paella y espetos

UD Almería-Málaga CF, final del play off de ascenso a Primera División: fechas y horarios

UD Almería-Málaga CF, final del play off de ascenso a Primera División: fechas y horarios

Unicaja se lanza, ahora sí, a por un entrenador para sustituir a Ibon Navarro

Unicaja se lanza, ahora sí, a por un entrenador para sustituir a Ibon Navarro

El Parque de La Batería en Torremolinos renovará su zona infantil con juegos y un splash park

El Parque de La Batería en Torremolinos renovará su zona infantil con juegos y un splash park

Marbella ya luce el pendón de cara al Día del Patrón San Bernabé

Marbella ya luce el pendón de cara al Día del Patrón San Bernabé

Alguien voló sobre el nido del cuco

Tres milagros

Tres milagros

El Marbella Summer Sport contará este año con más de 2.200 plazas

El Marbella Summer Sport contará este año con más de 2.200 plazas

Calor en las aulas, frío en los despachos

Tracking Pixel Contents