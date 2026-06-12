Opinión | Málaga de un vistazo
El gol de Málaga
Esta semana ha estado marcada por la visita del Papa León XIV a nuestro país y por el bochornoso momento de Manolo Lama narrando en el Bernabéu unos imaginarios goles de la Iglesia, todo ello bajo el mando de Christian Gálvez, maestro de ceremonias, que se encargó de dejar claro que todo el show en el Bernabéu se refería únicamente a la Iglesia de Madrid, porque Madrid es España y los demás somos figurantes. Sin embargo, otro gol ha eclipsado los goles de la Iglesia: el gol de Joaquín Muñoz, el gol de Málaga. El equipo a los mandos de Funes ha dotado al malaguismo de un cariz distinto, de una incondicionalidad extraña en los días que vivimos, donde las aficiones sólo animan si su equipo gana, y silban si no lo hacen. Por ahora el Málaga ha perdido poco, pero espero que, si eso ocurre, el malaguismo mantenga su apoyo de forma inmutable. En cualquier caso, lo que me conmovió del gol de Joaquín Muñoz ante la U.D. Las Palmas fue que ese gol, de vital importancia para seguir soñando con el ascenso, lo hizo un malagueño. Un chaval que se ha criado jugando en el Puerto Malagueño y que ahora marca un gol importante con la camiseta del equipo de su ciudad. ¿No sería bonito un fútbol donde todos o, al menos, la mayoría de los jugadores de los equipos fuesen locales? He de reconocer que cuando veo equipos como el Athletic Club de Bilbao jugando exclusivamente con jugadores locales siento cierta envidia sana. Sin llegar a ese punto, me alegro de que, al menos, los goles importantes los hagan jugadores locales que han sentido la ciudad desde pequeñitos. Quedan los dos últimos asaltos, pero el placer de ver a la ciudad disfrutando y volcada con un sueño ya es premio suficiente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece Ignacio A. Castillo, periodista de La Opinión de Málaga, pregonero de la Semana Santa y amigo
- Cambios en la ZBE de Málaga: el TSJA anula que solo se pueda multar a matrículas de fuera de Málaga
- El precio de la felicidad en Málaga: este es el sueldo que hace falta para ser feliz en la ciudad
- Nerea Galindo, primera dama legionaria de Alameda: «A más de uno que no quiere estudiar, que se meta al ejército, les va a gustar muchísimo»
- La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
- El pueblo de Málaga que acaba de abrir sus tres parques de agua gratuitos con chorros, cañones y juegos: ubicación y horarios de las atracciones
- El Málaga CF elimina a Las Palmas y jugará la final por el ascenso a Primera División (1-1)
- El centro comercial McArthurGlen Málaga abre el verano 2026: horario de apertura extendido, más zonas de sombra, un Dog's Fest y Mundial de Fútbol