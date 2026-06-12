Esta semana ha estado marcada por la visita del Papa León XIV a nuestro país y por el bochornoso momento de Manolo Lama narrando en el Bernabéu unos imaginarios goles de la Iglesia, todo ello bajo el mando de Christian Gálvez, maestro de ceremonias, que se encargó de dejar claro que todo el show en el Bernabéu se refería únicamente a la Iglesia de Madrid, porque Madrid es España y los demás somos figurantes. Sin embargo, otro gol ha eclipsado los goles de la Iglesia: el gol de Joaquín Muñoz, el gol de Málaga. El equipo a los mandos de Funes ha dotado al malaguismo de un cariz distinto, de una incondicionalidad extraña en los días que vivimos, donde las aficiones sólo animan si su equipo gana, y silban si no lo hacen. Por ahora el Málaga ha perdido poco, pero espero que, si eso ocurre, el malaguismo mantenga su apoyo de forma inmutable. En cualquier caso, lo que me conmovió del gol de Joaquín Muñoz ante la U.D. Las Palmas fue que ese gol, de vital importancia para seguir soñando con el ascenso, lo hizo un malagueño. Un chaval que se ha criado jugando en el Puerto Malagueño y que ahora marca un gol importante con la camiseta del equipo de su ciudad. ¿No sería bonito un fútbol donde todos o, al menos, la mayoría de los jugadores de los equipos fuesen locales? He de reconocer que cuando veo equipos como el Athletic Club de Bilbao jugando exclusivamente con jugadores locales siento cierta envidia sana. Sin llegar a ese punto, me alegro de que, al menos, los goles importantes los hagan jugadores locales que han sentido la ciudad desde pequeñitos. Quedan los dos últimos asaltos, pero el placer de ver a la ciudad disfrutando y volcada con un sueño ya es premio suficiente.