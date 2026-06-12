Contra la mistificación de la conciencia

Reconozco que mi pasión por los prólogos no casa con los tiempos que corren. Somos, en el mejor de los casos, nerviosos lectores de titulares. Con una urgencia patológica apenas parpadeamos o nos detenemos a escuchar con atención a mirlos o gorriones. Tal vez por eso nos cuesta derramar lágrimas o evitar la sordera momentánea ante los espectáculos que nos presentan con avidez los medios. Debo muchas cosas a mi antiguo profesor Santiago González Noriega (1942-2003). Compartimos en su día placeres gracias a delicias musicales como el ‘Requiem Alemán’ de Brahms, los últimos cuartetos de Beethoven –que tanto gustaban a nuestros respectivos padres- o la ópera ‘Castor y Pollux’ de Rameau. Otros de ellos, el amor por la Ilustración, el Psicoanálisis y la lectura. Y fue Santiago quien me recomendó, al principio de los ochenta, degustar la inteligencia que destilan los escritos de Stanislaw Lem, quien naciera en la ciudad de Lvov en 1921 –entonces, parte de Ucrania- y muriera polaco en 2006, en Cracovia. Lem atesoró conocimientos tan diversos como la medicina, la psicología, la astronáutica, las matemáticas o la cibernética y nos legó una obra ejemplar del género de ciencia-ficción: ‘Solaris’ (1971). Un texto poco conocido de Lem se tradujo al castellano con el título ‘Un valor imaginario’. Contiene un alegato práctico-imaginativo que reclama la nobleza irónica de componer prólogos. Se trata de prólogos tan ficticios como las críticas de libros inexistentes de otro de sus libros, ‘Vacío perfecto’.

En el prólogo ‘no ficticio’ al libro ‘Vacas, cerdos, guerras y brujas’ (Madrid, 1980), el antropólogo norteamericano Marvin Harris (1927-2001) –uno de los mentores de mi profesor de Antropología Cultural en la Universidad Autónoma de Madrid, Ubaldo Martín Veiga- hace una propuesta interesante en la línea de la Antropología Ecológica que, pienso, no ha perdido actualidad, a pesar de su dependencia grosera de muchos postulados marxistas. Les confieso que, en mi etapa como profesor, he usado y hasta abusado como recurso didáctico de los amenos libros y ejemplos de Harris (en su día, más conocido en Europa que en su país de origen, con el estigma del oportunismo asociado al escaso rigor académico) y no me arrepiento de ello. Harris se lanza a tumba abierta a encontrar una explicación científica –con la observación y la experimentación como fuentes y una inclinación nomotética- de usos sociales y costumbres enigmáticos, aparentemente irracionales, esos que nos producen perplejidad sin escarbar demasiado.

Para Harris la mentalidad del humano contemporáneo se ha instalado en una peligrosa «conciencia mistificada», es decir, en una inclinación que nos anima a disfrazar los factores materiales determinantes de los presuntos enigmas socioculturales con ideas y conceptos espurios. Con el verbo ‘mystifier’ los franceses aluden a una especie de burla que convierte en misterio aquello que carece de secretos tan recónditos, obstaculizando claramente la identificación y el estudio de los intereses científicos de la investigación social y, con ello, impide la comprensión de los rasgos de la vida en común por parte de la gente. La confusión reina por doquier en un mundo excesivamente despistado. Desmenuzando un poco más este curioso fenómeno, dice Harris que son cuatro los elementos básicos de esta conciencia ficticia: la ignorancia, el miedo, el conflicto y la ideología (que se suele prodigar tanto en el arte como en la política). Hay quien se dedica a elaborar construcciones, relatos –en ocasiones malintencionados- que impiden la comprensión de nuestra condición como seres sociales. Mucho me temo que el empacho que están generando en mi pensamiento los fastos de la visita papal y los ropajes moralistas con los que se envuelven los intereses económicos y propagandísticos de la curia romana y de una notable corte de políticos españoles haya provocado este lamento mío, como parte de una sociedad formalmente aconfesional y mi vocación laicista. La conciencia mistificada es la aliada perfecta de fenómenos sociales volcados tan claramente al negocio de ‘pan y circo’ como el citado. Por este motivo, tal vez convenga resucitar una vez más la defensa acalorada que el prusiano Inmanuel Kant hiciera de una racionalidad atenta a los hechos prácticos de la vida que aspira a comprender los factores explicativos de la vida social en su escrito de 1784 ‘¿Qué es la Ilustración’. A pesar de que este ha sido y seguirá siendo manoseado en exceso y sin pudor por intelectuales de vocación calvinista o piedad franciscana. En definitiva, les propongo, con Harris, reemplazar la babosa conciencia mistificada por una «conciencia madura» bien asentada en la objetividad tecnocientífica, venciendo «la pereza» y «la cobardía» (cobardía que impide a grupos políticos españoles denunciar, por ejemplo, la vigencia del Concordato con la Santa Sede o la intromisión de las instituciones religiosas en los asuntos públicos de la ciudadanía): «La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad –escribe Kant. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de la ilustración». ¿Tan difícil nos resulta reivindicar y disfrutar de nuestra autonomía intelectual como es debido, liberándonos de la ignorancia, el miedo y el temor al conflicto propios del rebaño humano?

La cultura humana es adaptativa, dado que permite a las poblaciones sobrevivir en sus medios y sacudirse la determinación natural, haciendo posible la invención y adopción de estrategias nuevas, llegado el caso. La pluralidad cultural se explica, por tanto, teniendo en cuenta las distintas exigencias adaptativas. Así, por ejemplo, judíos y musulmanes son históricamente «porcófobos», dado que Oriente Medio no es un lugar idóneo para la cría de cerdos en cantidades importantes (los cerdos, animales aseados en climas húmedos y frescos, tienen un sistema de refrigeración corporal deficiente y, encima, son omnívoros), a diferencia de lo que sucede en Nueva Guinea y las islas Melanesias del Sur el Pacífico, donde los individuos sólo reciben la consideración de humanos de pura cepa en compañía de cerdos (a los que llegan a amamantar en edades tempranas y con los que comparten el lecho sin ser zoófilos). En cualquier caso, la solución teórica no consiste en decir, como afirmaba Obélix: ¡están locos estos romanos! o aludir a las enfermedades que pudiera provocar la ingesta de la carne de cerdo. El culto al carácter sagrado de las vacas en la India no es, pues, un rasgo de idiotez o de fanatismo religioso desmedido, sino de comprensión cabal de la idiosincrasia del sistema económico tradicional en aquellas latitudes y del desastre que podría generar la introducción de la agricultura intensiva y mecanizada.

De otro lado, la cultura humana es arbitraria, puesto que no hay unas culturas más naturales que otras (pensar lo contrario es el temido ‘etnocentrismo’). Mientras que para un español medio eructar después de comer es un signo de mala educación, para gran parte de los norteafricanos el hecho de no hacerlo es un signo de claro menosprecio a la hospitalidad del anfitrión. ¡Y qué decir de muchas costumbres ligadas a la alimentación! Entre las españolas están comer queso, es decir, secreciones rancias de glándulas mamarias animales, champiñones (hongos, al fin y al cabo) o incluso rocas, en el caso de la sal.

Y no podemos olvidar que la cultura humana es asimismo aprendida. Aunque el aprendizaje que posibilita la herencia cultural no es exclusivo de nuestra especie, afortunadamente, lo cierto es que en nosotros ha calado profundamente, logrando un enorme grado de especialización en función de la complejidad de nuestro sistema nervioso y por la evidente necesidad que tiene todo individuo humano de formar parte de un grupo social para sobrevivir y conseguir el pleno desarrollo de nuestras capacidades básicas. Así, por ejemplo, aprendemos las ‘normas de conducta’ que orientan el modo en que hemos de satisfacer nuestras necesidades biológicas y relacionarnos con los demás. Aprendemos la forma en la que debemos comer, mostrar nuestros sentimientos en público, copular o defecar, establecer contacto con nuestros progenitores, con las amistades, con los que consideramos extraños –muchos reparten caramelos con droga en las puertas de los centros educativos, dicen-, etc. También aprendemos conocimientos ilustres, tradiciones, técnicas y modelamos nuestro lenguaje natural.

Por eso les propongo que se desprendan de la conciencia mistificada como si de pulgas se tratase y que no se abracen con demasiada fruición a las amistades imaginarias, a los adoradores del azar y la espontaneidad que tanto desprecian la pasión por las regularidades que podemos descubrir en los fenómenos culturales, aunque ello nos suponga restar cierto encanto y misterio al mundo. Estamos necesitados de buenas explicaciones. Explicaciones que faciliten la comprensión de lo humano, tanto a nivel individual como social. Las predicciones hace tiempo que son pasto de las máquinas y, si me apuran, de la magia.