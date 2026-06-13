Hace unos días me invitaron a dar «una charla inspiradora» a los empleados de Moderna, la empresa que desarrolló una de las vacunas contra el Covid-19. La iniciativa se enmarcaba en las actividades de la compañía, «muy comprometida con la igualdad, la diversidad e inclusión -especialmente en el ámbito laboral-», según me explicaron al ponerse en contacto conmigo, «en el Mes del Orgullo».

La propuesta consistía en «una sesión breve de 30 minutos» durante la que yo podría compartir con los trabajadores mis «experiencias y vivencias personales, además de algunas de las claves» de mi libro Una homosexualidad propia (Destino).

No me considero referente de nada. De hecho, una de las razones que me llevaron a escribir y publicar, verbos malinterpretados como sinónimos -si escribes, en teoría es para publicar, pero no siempre es así-, ese ensayo fue la ausencia de «términos modélicos de referencia» -segunda acepción de referente en el Diccionario- que me ayudaran a descifrar la gran incógnita que es la identidad, sobre todo si no encajas en los moldes normativos de la sociedad.

Tres años después de que el librito, como me gusta describirlo, recurriendo al diminutivo para restarle importancia, llegara a las librerías, cada vez me siento más orgullosa, palabra para mí tan escurridiza, por incómoda, como valiente, de haber tomado aquella decisión. Y esa seguridad, la certeza de que no me equivoqué al dar un paso que no debería haber significado más ni tener más consecuencias o relevancia que la publicación de cualquier otro libro, fue la que me llevó a aceptar la propuesta de Moderna.

Insomnio

Ese mismo día, el que recibí la invitación, yo había contado en mi perfil de Instagram que, tras una noche de insomnio, había dado, por fin, con el título de la novela que estoy escribiendo. Pocos minutos después, una lectora me mandó un mensaje en esa red social que me emocionó. Al parecer, su hija llevaba un tiempo «muy triste, muy triste», y ella, que intuía, como madre, lo que podía estar viviendo, por lo que debía de estar pasando, dejó encima de la mesa Una homosexualidad propia sin decirle nada ni animarla a leerlo.

Su hija lo cogió, lo devoró y a los pocos días le dijo: «Mamá, soy lesbiana y gracias a este libro me atreví a contártelo, porque tenía miedo». Ella la respondió colmándola de amor y empatía, de comprensión y complicidad. «Lloró mucho, pero creo que también se liberó del peso que llevaba dentro», me decía al final de su mensaje la lectora, que ahora ve feliz a su hija, «así que gracias de nuevo».

También ese día, el de la propuesta de Moderna y el intercambio de mensajes en Instagram, el PP y Vox alcanzaron un acuerdo en Totana (Murcia) para sacar adelante las cuentas municipales que incluye medidas que no tienen relación con los presupuestos, como la supresión de los actos institucionales del Orgullo LGTBIQ+ o la negativa a colocar la bandera del colectivo en el balcón del Ayuntamiento al considerarla «simbología ideológica de carácter partidista o activista». Al leer la noticia, pensé en la hija de la lectora, en su miedo, y me acordé de C. S. Lewis, aquello que escribió después de la muerte de su esposa sobre que no sabía que el dolor podía ser tan cercano al miedo. La diferencia es que aquí no hay vidas en juego… ¿o sí?