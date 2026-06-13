Rentismo: el peligro de de(s)preciar el trabajo

Toda sociedad necesita del trabajo: autobuses, escuelas, hospitales, redes eléctricas, supermercados, taxis…. Sin todo ello, la economía se detendría en días. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha dado una preocupante tendencia: las ganancias mensuales del rentismo han crecido mucho más que las obtenidas por el trabajo; cada vez es más rentable poseer que producir, y eso plantea una cuestión: ¿qué ocurre al enviarse el mensaje de que trabajar es menos atractivo que el rentismo?

Cuando la riqueza de uno es parasitaria, pues surge de poner la mano a principio de mes y absorber la riqueza generada por el trabajo ajeno sin aportar productividad a la sociedad. ¿Qué señal recibe esta y las generaciones futuras?

Cuando el rentismo supera por tanto a la ganancia del trabajo, la sociedad corre el riesgo de quebrarse. Imaginemos el escenario extremo en que toda la población cuente con suficientes activos para vivir sin trabajar a base de rentas. ¿Quién levanta la persiana, cultiva los alimentos, limpia las calles o cuida de los ancianos? Igual de preocupante es en lo económico como en lo cultural, ya que cuando el éxito se asocia a alcanzar esa posición, el trabajo empieza a percibirse como de 2ª categoría, a pesar de que sabemos que toda civilización próspera se ha construido siempre a base del trabajo, el esfuerzo y la capacidad de crear. La cuestión no es que todos seamos rentistas, sino construir una economía donde el trabajo sea valioso, digno y esté bien remunerado, con un equilibrio entre quienes obtienen ingresos con sus activos y quienes lo ganan con su trabajo. Equilibrio hoy inexistente que nos lleva a la deriva como la Mary Celeste por los anchos mares.