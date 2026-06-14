Ignacio Castillo se ha muerto. Así, dicho de golpe, todavía suena extraño. Casi impropio. Como si la frase no terminara de encajar con él. Con un caballero de una presencia tan viva. De una ironía constante. Y de una capacidad natural para encontrarle el doble fondo cómico a cualquier drama, incluso a los que no tenían ninguna gracia. Quizá por eso cuesta tanto escribirle cosas. Porque Ignacio pertenecía a esa clase de personas que parecían hechas para comentar la vida, no para ausentarse de ella. Para quitarle solemnidad a lo grave, para encontrar una salida irónica en mitad del disgusto y para recordarnos, sin necesidad de grandes discursos, que la tristeza también se combate con inteligencia. Ignacio sabía que la vida, cuando se pone demasiado solemne, corre el riesgo de volverse insoportable.

Su estado de WhatsApp decía desde hacía tiempo «Mire usted qué maravilla». Un pedazo de una sevillana, que también era, sin que él quizá lo pretendiera, una declaración completa de su manera de mirar el mundo. Nuestro amigo tenía esa capacidad tan cristiana de reconocer lo maravilloso incluso en medio del cansancio, el desencanto, las puñaladas, los malos pasos -nunca mejor dicho-, los titulares mal escritos y los errores ortográficos que tanto coraje le daban. Porque su vida tuvo mucha alegría, sí, pero también más de una y de dos estaciones de penitencia sin cortejo que acompañara. Y aun así, ahí seguía. Fiel a los suyos. A sus devociones. A su periódico. Fiel a esa Málaga cofrade que unas veces lo llevó bajo palio y otras lo dejó esperando turno junto a la puerta de atrás.

Ignacio no era un santo de estampita ni falta que le hacía. Era mucho mejor que eso. Era un cristiano de carne, hueso, y retranca dosificada con contención elegante. Un hombre creyente que podía estar atisbando la muerte a la vuelta de la esquina y, cinco minutos después, enseñarte unos calcetines con La Canina de Sevilla como foto de perfil en WhatsApp. Hay que tener inteligencia para bromear con la muerte cuando se la sabe cerca. Pero hay que tener, sobre todo, fe. Fe de la buena. No esa fe de gesto impostado y frase hueca, sino la que permite mirar a la muerte a la cara y decirle, con medio lado de sonrisa, que tampoco se venga arriba.

Ignacio estaba malo. Eso lo sabían los suyos. Y la enfermedad que venía por delante no parecía dispuesta a conceder treguas ni delicadezas. Por eso, en medio del abatimiento, uno se atreve a pensar que Ignacio, con esos andares complicados suyos, ha terminado driblando a la muerte para alcanzarla con la mayor dignidad posible. Como si en el último regate hubiera decidido ahorrarle a Lourdes, a Paz y a quienes más lo querían unos meses que podían haber sido muy duros.

Esto no consuela del todo, porque nada reconforta cuando se muere alguien querido. El cristianismo no es una anestesia. No convierte la muerte en un trámite administrativo ni el dolor en un cuento resuelto. Cristo lloró ante la tumba de Lázaro y con eso nos enseñó que se puede tener fe y llorar, creer en la resurrección y quedarse roto, mirar al Cielo y sentir al mismo tiempo un boquete en el pecho. Pero también nos enseñó que la muerte no tiene la última palabra. Que para un cristiano con la muerte no se acaba la historia. Al contrario. Se cambia de hogar. Y a veces, aunque duela escribirlo, cambia a la casa definitiva. A la del Padre.

Por eso creo que Ignacio, que tanto sabía de liturgias, pregones, Vírgenes, titulares y silencios, habrá comprendido ahora mejor que nunca aquella frase que en Málaga escuchamos cada Miércoles Santo en la voz de los paracas. Que la muerte no es el final. Y en su caso resulta casi imposible no leer los últimos meses con una luz distinta. El mundo cofrade, que a Ignacio le dio algunas de las alegrías más grandes de su vida y también algunos de sus dolores más hondos, le hizo sin saberlo un regalo inmenso. Lo hizo pregonero de la Semana Santa de Málaga poco antes de morir.

Todos ignorábamos entonces lo que iba a pasar. Pero desde el día en que conoció que sería pregonero hasta la tarde en que se supo enfermo, Ignacio vivió probablemente una de las etapas en las que más orgulloso, feliz y reconocido se sintió. Los cofrades le regalaron una despedida en vida. Le dieron su Cervantes, su atril, su túnica invisible de pregonero y su sitio en la memoria sentimental de Málaga. Le dieron el orgullo que le rebosaba al saber que su mujer, su niña y sus padres lo estaban viendo mientras daba el discurso de su vida. Le permitieron decir lo que llevaba dentro, reconciliarse con muchas cosas y volver a sentirse abrazado por una ciudad, por los cofrades y por una Semana Santa que eran, con todas sus contradicciones, su gente.

Porque al final eran los suyos. Los que estuvieron en San Pablo, junto al Cautivo y la Trinidad despidiéndolo en su funeral, eran la gente de Ignacio. Los que lo quisieron siempre y los que quizá lo quisieron tarde o mal. Los que le aplaudieron, los que le criticaron, los que lo buscaron y hasta los que alguna vez lo desterraron y se la juraron. La vida tiene estas cosas. A veces son una familia y otras veces parecen unos herederos en vísperas de la lectura del testamento, que viene a ser como decir una familia, pero con más egoísmo y menos misericordia. Ignacio lo sabía. Y aun así nunca se marchó del todo. Permaneció. Y eso, en estos tiempos de huidas rápidas y fidelidades de consumo preferente, también es una forma de santidad posible.

En su periódico deja un boquete enorme. Ese sitio donde ha dejado solo a Ferrary sin poder celebrar que ahora manda. Miguel encontró en Ignacio un compañero y un aliado. Y quienes los vimos juntos en aquellos programas de Semana Santa de la televisión local sabemos que tenía algo de servicio público y mucho de espectáculo involuntario. Eran dos fenómenos. Uno aprendía, se reía y salía con la impresión de que la Semana Santa de Málaga, para entenderse bien, necesitaba gente así. Creyente, irónica, culta, vehemente y un poco ingobernable.

Pero sobre todo quedan huérfanos Lourdes y Paz. Y escribir sus nombres impone respeto. Porque ninguna columna, por mucho cariño que lleve dentro, puede tocar siquiera el tamaño de su pérdida. A ellas no se les puede ofrecer literatura ni consuelos. Solo se les puede decir, con pudor, algo que ya saben. Que Ignacio fue querido. Fue admirado. Que fue divertido. Fue necesario. Y que mucha gente lo llora porque mucha gente recibió algo bueno de él. Y que Paz, tan joven todavía, tendrá con el tiempo un tesoro que ahora quizá pesa demasiado y es la memoria de un padre al que Málaga despidió con cariño porque antes él había entregado mucho de sí mismo a la ciudad.

Espero que Ignacio, al leer todo esto desde el cielo, corrija media página. Y le meta alguna frase de las que nos hacen reír en el peor momento. -Y algún insulto también-.

Ahí está también su victoria. En que hoy, hablando de su muerte, seamos capaces de sonreír. Ignacio nos enseñó que la fe no está reñida con la guasa, que la solemnidad sin humor acaba oliendo a alcanfor y que incluso en las horas más oscuras puede abrirse una rendija por la que entre la esperanza.

El otro día murió un amigo. Pero los cristianos creemos que la muerte no clausura la amistad, sino que la purifica y la coloca en una esfera más alta. Ignacio se nos ha adelantado. Ha mudado de casa. Y quizá ahora, libre ya de la enfermedad, esté en la gloria celestial, junto al Padre eterno, con esa media sonrisilla suya de quien acaba de cruzar la última cancela y ha comprendido que todo era verdad.

Y ahí estará, junto a San Pedro con las llaves aún en la mano tras abrirle para que entrase, brazos en jarra, mirando lo infinito y repitiendo, ahora con conocimiento pleno de causa, aquello que llevaba escrito como una contraseña de vida: mire usted qué maravilla.

En paz descansas. En Paz vives.

Viva Málaga.