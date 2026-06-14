El Papa debió visitar Urbanismo

El Ministerio de Exteriores español, bueno, más que español multilateral, ha evitado condenar el ataque de Marruecos en el Sahara que ha acabado con la vida del hijo del fundador del Polisario, Lahbib M. Abdelaziz. Ya lo pagaremos con un vecino envalentonado que nos ha tomado la medida y nos empuja con las dos manos en el pecho de Ceuta y Melilla, o con las pateras que nos tira a la cara, o las Yamaha o Mercury Marine que hacen que vuelen las gomas en El Estrecho. Precisamente, hace un par de semanas los narcos le robaron a la Armada tres lanchas semirrígidas, equipos de rastreo y trajes de operaciones, pero después abandonaron el material, probablemente para que lo encontraran, que no querían tampoco subir más la temperatura de nuestras playas. En cambio, aquí a la entrada del puerto, las grandes estatuas de Ginés Serrán Pagán, una Venus y Neptuno, lucen las banderas del Málaga como unos hinchas más, un caso de éxito.

Pero acabo de terminar la Magnifica Humanitas de León XIV y hay mucha tela que cortar no solo con la IA sino con la doctrina social de la Iglesia, poco liberal, que es el contexto que fijan sus autores para entender el monstruo de siete cabezas que hemos soltado en el patio. En general, me parece un texto bienintencionado y de lectura provechosa. El otro día probó mi asesor en leviatanes una versión capada de Claude Mythos y creo que muerde. No les digo nada ahora con los exámenes y los trabajos que se presentan a los profes, tanto en institutos y colegios como en las universidades, una parte del personal copiando a destajo con el ChatGPT, y como no hay normativa académica clara -aunque haya programas de detección- pues bastantes deciden aprobar a los tramposos y así no hay problemas y sí buen rollito, eso sí, los alumnos saldrán peor preparados, si cabe, aunque sea muy difícil.

Bueno, estaba con el Papa. Cuando las movistar prosegur alarmas saltaron todas a la vez fue al despegar el avión de Fiumicino, de ITA Airways, un Airbus 320. ¿Sabe usted lo que es un cabasario? Bueno, pues la gran contribución del jesuita Félix Juan Cabases a la historia de los viajes papales, una guía detallada de datos, itinerarios, sinopsis históricas, etc. Cuando el jueves se conoció el cabasario de León XIV se desató la tormenta, el texto parecía una nota de prensa de la Ejecutiva Federal del PSOE y los titulares se dispararon como desde una ametralladora pesada, una Browning M2, «el documento del Vaticano para periodistas ensalza a Sánchez como impulsor de los derechos sociales», y otras ráfagas por el estilo. Ahí, Bolaños y la embajadora Isabel Celáa -sí, la que dijo que los hijos no son de los padres sino del Estado- han susurrado mucho a los purpurados y ya se sabe que, desde Constantino, al César lo que es del César y lo que no pues también. Una pena. Pero el Santo padre me gustó en el Congreso, no en el Palacio Real de Madrid con la manoseada multilateralidad y otros gases nobles. En cambio, lo de la Escuela de Salamanca fue muy oportuno, aunque los diputados, senadores y demás próceres de la patria, la mayoría, se quedara cavilando.

Pero ya con lo que nos subió la tensión fue con las víctimas de abusos sexuales con las que se reunió el Santo Padre, seis, las atendidas por el Defensor del Pueblo, el proyecto Repara y la Conferencia Episcopal, no las asociaciones más representativas, que se quedaron en la calle. Así no, Robert, así no ganas un ápice de credibilidad después del gigantesco escándalo que desde 2002 persigue a la Iglesia.

Pero me tengo que bajar urgentemente de la torre de la catedral porque aquí me dicen que Urbanismo de Málaga ha sentenciado que no es posible saber cuánto tiempo tarda una licencia en tramitarse, porque «supondría la completa paralización del servicio», y no hay ceses, ni dimisiones, of course. La tramitación de un expediente no baja del año ni por asomo, favoreciendo así, entiendan la ironía, el progreso económico de la ciudad. El Papa debería haber visitado Urbanismo, de verdad. Luis Bravo, joven madrileño, lo confesó:

¿Qué humildad se atreverían a lucir

cuando han nacido entre lo barroco

siempre sobrante? ¿Cuánta acidez

lechosa podría sacarse del suspiro

apretado en sus poco a poco absorbidas

sangres que encierran pechos de dama

llevada al mortal amor, al último?