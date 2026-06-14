Tiempo de play off

Estamos en la parte final de la temporada en el mundo de la canasta. En esa parte final, como siempre, tras la fase regular en la que todos los equipos juegan contra todos, se disputan los play off. En la Liga ACB estamos en las semifinales, que se juegan al mejor de cinco partidos, por lo que pasarán a la final los dos equipos que ganen tres partidos. En ambas eliminatorias tienen ventaja los equipos que consiguieron mejor clasificación en la fase regular, lo que les da la posibilidad de jugar tres de esos cinco partidos en casa. Estos equipos han sido capaces de hacer valer ese factor cancha y van dominando las eliminatorias.

Por un lado tenemos el enfrentamiento entre Barça y Tenerife. El equipo isleño se presentó al play off tras derrotar en los cuartos de final al Real Madrid, el favorito para ganar la competición. Y lo hizo de una manera muy brillante, castigando la defensa de cambios en el bloqueo al hombre con balón que planteó el Real Madrid y con Mills y Marcelinho jugando como si tuvieran veinte años. Esta enorme victoria hizo que Tenerife llegara al play off con el Barça aumentando considerablemente su porcentaje de victoria en las apuestas a pesar que no tener el factor cancha a su favor. Pero Xavi Pascual ha sido capaz de castigar el juego de Tenerife, más táctico y de cinco contra cinco.

Pascual ha planteado en estos primeros partidos un juego más ofensivo intentando buscar la canasta en los primeros segundos de posesión, detalle que ha hecho mucho daño al equipo tinerfeño. Bien es cierto que Mills y Marcelinho siguen jugando a un enorme nivel pero están mucho más incómodos con la defensa del Barça que intenta ahogarlos haciendo que estos jugadores deban sacar su mejor versión. Ni Mills ni Marcelinho han tenido un tiro cómodo en estos dos primeros partidos.

Anoche se disputó el tercer partido de la serie, el primero de ellos en Tenerife. Es posible que cuando estéis leyendo estas letras el Barcelona haya ganado ese partido y finiquitado el play off y esté esperando rival para la final. Mi deseo es que gane Tenerife y esto nos dé la posibilidad de ver al menos un cuarto partido en esta serie.

El otro play off semifinal empareja a Valencia y Joventut. Los catalanes sorprendieron con una defensa zonal en el primer partido. Seguramente que uno de los motivos para usar esa defensa es intentar ralentizar el ritmo de juego del equipo valenciano y minimizar el físico, muy superior para los de Pedro Martínez, que, además, juegan con más jugadores. Vamos, esto es así hasta el punto que Darius Thompson, un jugador que sería titular en el noventa y cinco por ciento de los equipos de ACB, todavía no ha disputado un solo minuto en este play off.

Pues bien, este detalle de la defensa zonal sorprendió tanto que Joventut fue capaz de forzar la prórroga en el primer partido de la serie, aunque después salió derrotado por tan solo un punto. En el segundo partido, Valencia salió a jugar con más ritmo aun si cabe y con una defensa súper agresiva y a toda pista. Estos aspectos más tener las ideas más claras para atacar la defensa zonal de Joventut hizo que Valencia se llevara la victoria cómodamente.

Esta tarde se disputará el tercer partido de la serie y el primero en Badalona. Como en el otro play off, espero que Joventut se lleve la victoria y así podamos ver un cuarto partido también en esta serie.

Pero no solo se disputan los play off en España. En la NBA, por ejemplo, se está disputando la final en un play off a siete partidos. Allí el factor cancha salió por los aires después de que los New York Knicks ganaran los dos primeros partidos en la cancha de San Antonio Spurs, equipo que acabó mejor clasificado en la fase regular. Lo curioso es que, tras esos dos partidos en San Antonio que se saldaron con victoria de los neoyorquinos, el primer partido en Nueva York lo ganó San Antonio. Y estuvo a punto de ganar el segundo que finalmente se lo llevaron los Knicks tras un remontada histórica, puesto que estuvieron perdiendo por veintinueve puntos.

Los Knicks deberán ganar un partido más de los tres que quedan para alzarse con un título que también es histórico para una franquicia que no gana la NBA desde hace cincuenta y tres años.