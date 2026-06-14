Opinión | En corto
Venerable Clint
No lamento la retirada de Clint Eastwood, su vida en el cine ya estaba cumplida. Pero ha sido uno de los directores más grandes, no tanto por la factura de sus obras como por el espíritu que aleteaba al fondo, la defensa indignada del indefenso. Unas veces ha sido la mujer («Impacto súbito», «Sin perdón», «Million dollar baby»), otras el niño («Mistic River», «Un mundo perfecto»), o el discriminado por su raza («Cazador blanco, corazón negro», «Gran Torino», «Invictus»), incluso el perdedor de una guerra («Cartas desde Ivo Jima») o el perdedor sin más («El aventurero de medianoche»). Una larga vida da para que resalte el sello de lo que uno es, aunque no lo proclame. Hay en la suya un hilo conductor de caballerosidad, en el sentido fuerte, que es justamente ese, no el de las formas o los modales. Una fortaleza que no se debilita con la ternura, al revés («Los puentes de Madison»).
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