Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski / Domenico Cippitelli/LPS via ZUMA / DPA - Archivo

En el bloque europeo de apoyo a Ucrania han comenzado a surgir fracturas que indican un creciente malestar de algunos gobiernos con los gastos derivados de esa guerra y el que consideran excesivo centralismo de Bruselas.

Así, por ejemplo, el Gobierno de Polonia, uno de los países, sin embargo, más firmes en ese apoyo, reclama la total devolución de 450 millones de euros a los que tiene derecho como compensación por las armas entregadas a Ucrania en el marco del llamado con neolengua orwelliana Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.

Después de que el nuevo gobierno húngaro de Peter Magyar levantase el veto interpuesto por su antecesor, Viktor Orbán, al desbloqueo de ese dinero, los países que ayudaron militarmente a Ucrania tienen derecho a reclamar su parte de la suma total de 6.600 millones euros.

Varsovia rechaza, sin embargo, la propuesta de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas, de que se reembolse proporcionalmente sólo el 10 por ciento del total a cada uno de los países que ayudaron a Ucrania con sus armas.

El resto debería destinarse, según la política estonia, a la formación de los militares ucranianos y a la compra conjunta por los europeos de nuevo armamento para el país de Volodímir Zelenski.

El canciller federal alemán, Friedrich Merz, pretende, sin embargo, que todos los países que han ayudado militarmente a Ucrania renuncien ahora a la devolución del dinero y que éste se entregue directamente a Kiev.

Bulgaria, miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea, ha anunciado a su vez que no enviará ya más armas a Ucrania como ha venido haciendo desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

Según su nuevo primer ministro, Rumen Radev, Bulgaria ha suministrado ya suficiente armamento a Ucrania mientras sufre los daños socioeconómicas de «esta maldita guerra». Lo que hace falta, afirma Radev, es una solución diplomática pues es la única forma de conseguir ponerle fin.

En la otra punta de Europa, el Reino Unido, el ministro de Defensa, John Healey, presentó su dimisión tras acusar al jefe del Gobierno laborista, Keir Starmer, de no invertir el dinero necesario para hacer frente a las «crecientes amenazas».

Según medios británicos, la dimisión de Healey es un signo de la crisis que atraviesa el Reino Unido, cuyo Gobierno no parece capaz de aumentar el gasto en defensa en momentos en que su Estado de bienestar requiere mayor financiación.

El presidente ruso, Vladimir Putin, parece confiar mientras tanto en la desaparición de la escena política de los cada vez más impopulares dirigentes europeos, como el francés Emmanuel Macron, el británico Starmer o el alemán Merz, que llevan hoy la voz cantante, y su relevo por otros más dispuestos tanto a escuchar a sus ciudadanos como al diálogo con Moscú.