Trump flojea

Sólo el 7% de la humanidad, 600 millones de personas de los 8.300 millones que somos, vivimos en una democracia liberal. Estados Unidos por primera vez en 50 años no entra en esta categoría según el último estudio del instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo. Si se preguntan por qué, sigan leyendo.

Hace unos meses le revino a Trump que en su primera legislatura de 2016 Charles Littlejohn, contratista del Tesoro americano, filtró sus declaraciones de Hacienda de 2016 y 2017 por las que pagó 750 dólares. Menos que lo que pago por mi perro entre seguro, bolsas de caca, pienso y vacunas. Demandó al Tesoro americano (IRS), del cual es jefe, por 10 mil millones de dólares en concepto de daños morales, cuando el IRS estimaba que tendría que haber pagado más de 100 millones por ambos ejercicios. Lo sarcástico es lo de «daños morales» por cuanto la moralidad de Trump está a la altura de Mr. Scrooge. Como el IRS se negaba al chantaje y la opinión pública estaba perpleja, decidieron sustituir la mordida por un fondo de 1.800 millones de dólares que se destinaría a indemnizar a los perjudicados por la llamada ‘instrumentalización’ del Gobierno de Biden: los frikis que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 y resto de condenados judicialmente, mayormente amigos del dictador. Pero solo era una distracción por cuanto el meollo del trato consistió en bendecir las declaraciones de 2016 y 2017 y exonerar a Trump, sus empresas y su familia de ser inspeccionados por el IRS en el futuro. Un acuerdo a la altura de la Paca.

A un juez federal se le encendieron las alarmas y exigió al Departamento de Justicia que explicase esa defensa «independiente» frente al hombre que, en última instancia, es el jefe de la Administración americana. Posteriormente, un grupo bipartidista de 35 exjueces federales jubilados instó al juzgado a que reabriese el caso porque entendían que el acuerdo era fraudulento. Vomitivo, añadiría yo. Los congresistas republicanos escandalizados, le exigieron dar marcha atrás. Y lo ha hecho, parcialmente. A pesar de recular con la retirada del fondo de 1.800 millones de dólares para premiar a los delincuentes condenados, el fiscal general interino Todd Blanch, exabogado personal de Trump, que por eso es fiscal general, mantiene la parte del acuerdo que otorga a Trump, su familia y sus empresas inmunidad frente a futuras inspecciones fiscales. Democracia en mayúsculas.

Pero algo ha cambiado entre los dóciles republicanos que hasta la fecha le habían consentido todo: junto con los demócratas han aprobado en la Cámara de Representantes impedir nuevos ataques contra Irán, por primera vez desde el inicio de la guerra; han forzado, en contra del criterio de Trump y del presidente de la Cámara, Mike Johnson, un proyecto de ley que otorgaría a Ucrania 8 mil millones de dólares en préstamos y 300 millones de dólares en ayudas. La ley requiere una votación final antes de ser enviada al Senado. El pasado 3 de junio remataron la insubordinación aprobando que se retiren las fuerzas de Irán u obtenga la aprobación del Congreso para continuar la guerra.

Cabreado como un macaco con la insubordinación republicana, la pataleta ha derivado en ordenar que las importaciones de la Unión Europea, Canadá, México, China, India, Gran Bretaña y Japón, al carecer de las prohibiciones regulatorias suficientes en materia de mano de obra forzosa en lo que respecta a productos fabricados en China e India, estén sujetos a un arancel adicional del 10 %. Otro más. Inconsecuente viniendo de un amoral al que le fabrican en China sus teléfonos, horteradas doradas, gorras, pins y resto de morralla para vendérselas a los MAGAS y resto de ilustrados.

La rebelión ha llegado a la Iglesia Católica y el arzobispo de Washington D.C , el mismo 3 de junio, sumándose a la insubordinación destituyó a un exorcista archidiocesano por haber afirmado - como hizo el vicepresidente JD Vance- que los ovnis son pilotados por demonios, lo cual afirmó, «socava gravemente las enseñanzas de la Iglesia». Y luego dicen que Spain is different.