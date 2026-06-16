Opinión | En corto
Negacionismo vergonzante
A pesar de todos los apremios (ruptura de los registros históricos de temperatura, catástrofes naturales de violencia inusitada o incendios forestales de nueva generación), el peso del negacionismo subyacente, o sea, el de quienes sin asumir el negacionismo del cambio climático se resisten a adoptar medidas para afrontar los efectos de éste, empieza a ser uno de los problemas más preocupantes de nuestro país. El caso de los colegios públicos madrileños, que acaban un nuevo curso sin haber adoptado medidas indispensables para evitar que sus aulas se conviertan en hornos, es un claro ejemplo de este «negacionismo por omisión», que irá al alza conforme vayan imponiendo sus prioridades los gobiernos de coalición con la extrema derecha negacionista. Pero nadie se engañe, está presente también en la praxis de no pocos gobiernos de izquierda, pues esa tipología del negacionismo es transversal.
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