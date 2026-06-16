Sembrar ciudadanía para cosechar democracia

Vivimos en un momento en el que resulta fácil escuchar que la ciudadanía está desmotivada, que la participación social disminuye o que las personas jóvenes sienten que sus opiniones apenas tienen impacto en las decisiones que afectan a sus vidas. Pero debemos hacernos la pregunta: ¿cuándo y cómo aprendemos a participar?

La participación ciudadana no surge de manera espontánea cuando cumplimos la mayoría de edad. Se aprende y se practica. Igual que aprendemos a leer o a sumar, también necesitamos aprender que nuestras voces cuentan y que podemos y debemos mejorar el mundo que nos rodea.

Por eso resulta tan importante trabajar la Educación para la Ciudadanía Global desde la infancia. No se trata solo de enseñar conceptos sobre derechos humanos, igualdad de género o sostenibilidad, también de generar experiencias que permitan a niñas y niños sentirse protagonistas de los cambios que quieren ver en su entorno.

Cuando un niño participa en una acción comunitaria, cuando una niña presenta una propuesta para mejorar su municipio o cuando una clase reflexiona sobre las desigualdades que existen en otras partes del mundo, se está produciendo algo mucho más profundo que un aprendizaje teórico. Estamos sembrando las bases de una ciudadanía crítica y comprometida.

Desde el área de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global de Prodiversa creemos que la educación debe ir más allá de la transmisión de conocimientos. Debemos ofrecer oportunidades reales para actuar. Por eso apostamos por metodologías participativas en las que el alumnado crea mensajes, vídeos, impulsa movilizaciones sociales o dialoga con responsables públicos sobre los problemas que identifican en su pueblo. Y podemos hacerlo a través del proyecto ‘Colegios solidarios por los derechos humanos de las niñas y los niños. Fase II’, con el apoyo financiero de la Diputación de Málaga.

Además, es fundamental que estas experiencias incorporen una mirada global. El intercambio entre centros educativos de Pizarra (Málaga) y República Dominicana nos recuerda que, aunque los contextos sean diferentes, compartimos retos comunes, entre ellos, la defensa de los derechos humanos.

También nos parece especialmente valioso la participación tanto de la Universidad de Málaga, a través del Máster de Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos, como de asociaciones de la zona. La conexión entre universidad, organizaciones sociales y centros educativos demuestra que la transformación social necesita alianzas entre distintos actores comprometidos con el bien común.

Sabemos que cada experiencia de participación deja una huella. Y que las semillas que hoy plantamos en estas niñas y estos niños del CPR Mariana Pineda, del CEIP Nuestra señora de la Fuensanta y del CEIP Guadalhorce pueden convertirse mañana en personas capaces de defender los derechos humanos, promover la igualdad y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.