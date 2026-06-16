Socialismo sin dioses

El socialismo está como una religión sin dioses. Después de desconectarse sentimental y emocionalmente de Felipe González, y en cierta medida de Alfonso Guerra, llega la caída de Zapatero. El gurú, el eje, el líder, el tótem sentimental, el hombre que extendió los derechos civiles, hizo una TVE plural, acabó con ETA, creó la Ley de Dependencia y la Unidad Militar de Emergencias y que no vio venir la crisis. Presuntamente se ha forrado a comisiones, tiene joyas inexplicables y ha bordeado la legalidad o la ha traspasado o todo a la vez o todo presuntamente.

Zapatero es el ejemplo de lo poliédrico que es el ser humano, capaz de grandes gestas nobles y grandes mierdas. No está bonito que un expresidente zascandilee cobrando contratitos o contratazos para él o sus hijas o para una empresa interpuesta. No es ético o no es socialista o no es ejemplar.

Ahora, Zapatero pide de nuevo un aplazamiento de su declaración. Cuanto más tiempo pase mayor será la pena de Telediario, las especulaciones malignas, el descrédito. Menor será la paciencia de sus conmilitones, sometidos ya a una gran presión. Y la duda. La duda sobre él que agrieta conciencia y lealtades. Su abogado pide más tiempo pero no tenemos paciencia. El socialismo se queda sin divinidades y García Page , más bien un angelote inofensivo, no logra que toda la parroquia le rece a él, tratando como está de que la feligresía de Castilla-La Mancha no se le desmande o se le vaya a votar a la derechona o a fumarse un puro a un cigarral de Toledo, donde hasta los personajes de los cuadros del Greco están escocidos de calor con esos ropones y esas caras de pasar hambre.

A Sánchez, que más que deidad es el profeta desgastado, le espera una semana de órdago con declaraciones, numeritos judiciales, jornadas de juicios y puede que hasta sorpresas. Calvario. Gana para sustos, pero en una de estas son los nacionalistas o algunos de sus socios los que se lo dan a él. El susto. Ayer estaba en el extranjero y además está España en liza en el Mundial, cuestiones ambas que pueden distraer un poco la atención. Se lo estará implorando a Dios.