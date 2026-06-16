Verano difícil

Tenemos por delante un verano de los difíciles. Entre que el fin del curso ha sido temprano, decepcionante y abrupto, que no hay competición de selecciones, la salida del entrenador Ibon Navarro y que el fútbol entre el Málaga CF y el Mundial va tapando casi todo, la travesía de estos meses va a ser complicada.

Junto a todo esto que he colocado antes, de manera importante hay que colocar la rueda de prensa del presidente Antonio Jesús López Nieto, algo que en este club antes no se hacía ni equivocándose y que por la forma de ser del máximo dirigente actual no suele dejar indiferente.

Previo a ello, hace justo una semana, Ibon Navarro verbalizó su opción de romper el contrato que le unía al Unicaja y pagar la cláusula de rescisión para no verse obligado a continuar en el banquillo del Carpena. Un rato de emotividad, donde el vitoriano fue fiel a sí mismo sin esconder nada y dejando una comparecencia en la que creo que él salió contento con lo que quería dejar en su último momento como entrenador del Unicaja.

Simplemente viendo los fríos números que siempre acompañan a nuestro deporte, el entrenador vitoriano es historia aquí y lo será durante mucho tiempo. Más allá de los títulos, de todo lo que le ha dado al equipo, de todo lo que el club al completo y su entorno le ha dado a él, no sé si volver a tener títulos se prolongará tanto en el tiempo como lo del anillo de la NBA en Nueva York (que el setenta por ciento de los residentes allí no había nacido en el último título), pero la figura y el tiempo de pertenencia al club de Ibon Navarro va a perdurar.

Creo que si hay algo que lamentar es que entre lo que tiene que ofrecer el Unicaja actual no haya nada que pueda ser una tentación cierta para que el entrenador se replantease su situación en Málaga. Y diría que el tema no es sólo el dinero, seguro que su fichaje en Belgrado va acompañado de un sueldo acorde a un club Euroliga, pero que aquí iba a seguir estando bien pagado y la vida no se le acaba ni a Ibon Navarro, ni al Unicaja, seguro.

Personalmente, le deseo lo mejor al entrenador, al igual que a todos los jugadores que han pasado por Málaga,. Profesionalmente, también, hasta el momento en el que se cruzan con mi equipo. Es lo que tiene meter sentimientos en todo esto, pero al igual que no me veo llorándolos ahora después de haberlos criticado (cosa que no es tan raro entre algunos), no los voy a adorar en la distancia, sobre todo porque en gran medida las salidas del club son por libre elección. Por lo tanto, más que ser viudo de nadie que abandona motu proprio, me siento miembro del club del primer divorcio, todo muy respetable y cordial, pero no creo que se pueda esperar algo como lo vivido en el pasado.

Y como lo del martes fue importante para la historia reciente, lo del viernes fue más importante aún para la realidad actual, para lo que vivimos. Sin sacudirnos los sentimientos de la despedida del entrenador, el presidente compareció para despedir el curso 2025-26, y simplemente escuchar de su boca la palabra «suspenso» me parece adecuado. Y está bien que se exprese de esa manera, habrá quien pensará que se queda corto, pero aparte de la gratitud y dejar claro que el club estaba por la continuidad del entrenador, lo más importante es lo que viene y el Unicaja que se quiere construir.

Viendo lo que hemos tenido antes en la presidencia, prefiero la claridad de López Nieto, aunque el momento de comparación con otros equipos no me parezca adecuado, porque para poner en valor lo tuyo no veo necesario publicitar a un tercero (aunque tengas razón).

El trabajo del presidente, aparte de no meterse en temas deportivos, está el generar ingresos para el club, y visto que el recorrido tanto con el propietario como con el principal patrocinador da una seguridad envidiable, pero con un techo reconocible y quizá demasiado cercano, dejar de lado el buen hacer con patrocinadores secundarios como pueden ser instituciones públicas es quedarse corto.

Haber abrazado de manera casi más clara que nadie el universo FIBA dándole la espalda a la actual Euroliga. limita mucho el horizonte competitivo y cierra también cierto mercado a la hora de aspirar a jugadores y entrenadores. Las razones nos la sabemos bien, pero no deja de ser autolimitarse de inicio, y es algo que no se va a cambiar, según dejó claro el presidente, el cual no paró de reclamar paciencia, cosa que ya sabemos que por aquí no sobra.