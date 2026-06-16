Del verano lo primero que nos llega es el calor, que no sabe de fechas y le gusta ocupar cada vez más páginas del calendario; después ya va llegando todo lo demás. Como el final de las clases para algunos, las piscinas abiertas para todos, el horario intensivo para unos pocos, los helados por la tarde para muchos, los días en la playa, los deportes de agua, el gazpacho con el que uno come y bebe a la vez y, bueno, en realidad, toda la gastronomía veraniega, con su ensalada de platos y bebidas frescas. El verano viene cargado de maletas y nos vacía de ropa al deshacerlas.

Lo peor que nos trae el verano siempre son los incendios, cada vez más grandes y espectaculares, más descontrolados e incontrolables; miles de hectáreas arden cada verano sin remedio ni excepción. Incendios que arrasan terrenos y lugares y apartan a la gente de sus casas.

Otra cosa que no falla en verano y durante los incendios son los pirómanos de la información, los que caldean el ambiente como si las llamas no fueran suficiente y avivan el fuego mientras se apaga el incendio. No se entiende muy bien por qué se habla tanto de lo que se pudo hacer antes de que prendiera el último fuego y tan poco de lo que se puede hacer para evitar el próximo o contener su magnitud. Demasiado capitán a posteriori para tan pocas iniciativas a priori.

Y luego están las vacaciones de verano con las que se van visitando las ciudades en multitudes que las transforman y camuflan con idéntico disfraz de turismo, todas iguales. ¿Cuándo dejamos de poder visitar genuinamente un país y empezamos a convertir cada sitio en lo mismo? No lo sé, seguramente fue en un verano, huyendo de algún incendio que nadie apaga