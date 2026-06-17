Una tarea para verdaderos juristas

La primera vez que oí la palabra nomofobia pensé que se trataba de miedo a la ley. Pero estaba sobrevalorando a su inventor, pues resultó que era un simple apócope de no-movil-fobia, o sea, pánico a estar sin el móvil. ¿Una verdadera patología, como otras fobias, o una simple respuesta del sentido común?. Hoy un móvil, por la ampliación de sus funciones y su inserción en el mundo de las redes, es casi un duplicado externo del individuo, su sistema de relaciones de todo tipo, su base documental completa, sus códigos de seguridad, su medio de expresión, sus pautas de conducta y hasta sus gustos. Un alma gemela, sin la que no somos nadie. El derecho penal se ha hecho cargo del asunto, tipificando como hurto agravado el del teléfono móvil personal. Ahora falta que juristas y legisladores regulen, con criterio restrictivo, los casos y modo en que nuestra propia alma puede ser clonada.