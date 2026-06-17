Topuria molido

No sé quién es Ilia Topuria. De pronto lo veo herido, ensangrentado, sin poder abrir los ojos, con gesto de no saber dónde está ni quién es. Quién es. Me pregunto qué ha pasado, el Telediario me lo explica, fiesta de Trump, aviones, mujeres cosificadas, gente que desfila, cánticos, pelanduscos, políticos, gentío, motos que vuelan. Un espectáculo junto a la Casa Blanca para celebrar el cumpleaños de Trump. Topuria es hispano georgiano, leo en el móvil. Le ha dado una somanta de palos su oponente boxístico, pero creo que él también le ha endiñado una buena ración de ganchos. Me dan ganas de leer alguna crónica de boxeo de Manuel Alcántara, las recogidas por ejemplo en ‘En la edad de oro del boxeo, quince asaltos de leyenda’, antología editada y creada (Libros del KO) por los periodistas Agustín Rivera y Teodoro León Gross. No sé quién es Topuria y eso, además de mi ignorancia, significa, es, una metáfora de la actualidad que se agolpa, uno se pierde en los temas, es difícil seguirlos, entre titulares de corrupción y corrupción y guerras y estrechos, se cuela un nota molido a palos no se sabe muy bien para qué ni para quién aunque intuyamos que es para divertir a Trump y al público acólito. Dos hombres pelean para amenizar la fiesta de otro hombre. No se sabe si ha renacido el boxeo, el circo romano o el emperador Nerón. Parece que esta época también necesita gladiadores.

Topuria ha salido del hospital, tiene alguna fractura, un ojo muy afectado. Ya no podrá pelear este año, dice la noticia. No sé si todo esto ha subido su cotización, me alegraría si asi fuera, dado que no parece que vaya a desistir de llevar ese estilo de vida. Me pregunto qué estará pensando (en volver a pelear), quién estará con él y qué le dirá su agente.

Ignoro si Trump lo ha llamado o si está al tanto de quién ganó el combate. Topuria ha entrado en mi vida y puede que en las oraciones y plegarias de mucha gente. No sé si Trump le ha dado trabajo o un disgusto. No sé nada pero hay que seguir peleando. Para entender la actualidad e incluso para entender a Trump. Esquivando golpes y cerrando los ojos.