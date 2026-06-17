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Opinión | PSOE

Matías Vallés

Matías Vallés

Zapatero clausura la legislatura

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional.

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Lo que Zapatero le dio a Sánchez en forma de una legislatura a trancas y barrancas, el mismo Zapatero se lo quitó a su Job depauperado. No tiene sentido continuar con una representación que ha degenerado en un fraude. La saturación informativa implica que la declaración del expresidente del Gobierno ante la Audiencia Nacional se había anticipado cientos de veces en opiniones y tertulias. Pese a este adiestramiento, la imagen del símbolo moral adentrándose en la trituradora penal ha alzado los velos y bajado el telón. Se ha presenciado en vivo la clausura de la legislatura, a cargo de su fundador. En plena calle García Gutiérrez, según corresponde a un acto democrático.

A partir de hoy, la continuidad del Gobierno exige la destrucción acompasada de sus socios. Por fortuna para Sánchez, la izquierda de Sumar y aledaños se extinguió hace tiempo. Junts y PNV, los mejores olfateadores de la coyuntura, han percibido que ni la preservación de los sueldos justifica la continuidad en el terreno de la ficción. De repente, emerge la evidencia de que el PSOE ni siquiera es el partido más votado de la cámara. Los socialistas pagarán muy cara la antialquimia de transformar las joyas de oro en hojalata.

El PSOE tiene mucho que aprender de Cabo Verde, la selección que supo preservar la portería del enemigo sin perder la elegancia. En cambio, los socialistas han mostrado una defensa histérica y desordenada, que encaja un gol tras otro y ya solo aspira a salvarse por anulaciones, prescripciones y demás ‘technicalities’. Un presidente del Gobierno no puede permitirse el lujo de evadir las preguntas de la fiscalía Anticorrupción que tuvo bajo su mando, la nota pueril de Zapatero tras su declaración a medias parece buscar una absolución por ingenuidad, que justificaría su pésima elección de amistades y portavoces. En síntesis, se llevó las joyas a casa y ocultó el botín en una caja fuerte. La única salvación para el PSOE consiste en que ZP desaparezca lo antes posible de escena, con su legislatura a cuestas.

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