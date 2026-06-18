Distintas ganas de ganar

En el fútbol, como en cualquier otra parte del sistema, la brecha se ha ido agrandando, y la horquilla entre los mejores y los peores (en calidad, fama, ganancias, cotización) es cada vez mayor. Felizmente los de abajo aún pueden dar sorpresas, por aisladas y efímeras que sean. Felizmente, digo, incluso para el propio sistema-futbol, pues sin esas fugas y válvulas de escape podrá llegar a estallar, además de hacerse tan previsible que perdería emoción. Acercando el foco, España lleva tiempo demasiado pagada de sí misma, confundiendo su propia potencia nacional con la de sus clubes. Por otra parte las primeras eliminatorias de un mundial se parecen cada vez más al torneo de copa, con pequeños equipos que compensan con coraje y ganas de ganar el partido el utilitarismo de los grandes, rebosantes de jugadores acostumbrados a moverse por otras ganas, las de ganar dinero.