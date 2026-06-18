La Desbandá, el asesinato de Muñoz Seca, el bombardeo de Jaén, el fusilamiento de Primo de Rivera, el accidente de avión del general Mola. Pero también episodios menos conocidos, como la historia del presidente comunista del Real Madrid. Son historias de la Guerra Civil, el conflicto que comenzó hace noventa años y que tanto sigue pesando en nuestra política, nuestras vidas y la memoria colectiva. Una herida que sigue ahí, una fuente inagotable de historias. Estos días sin ir más lejos hemos conocido la figura de José León Trejo, profesor y concejal fusilado en la tapia del cementerio en Sevilla en el 36 junto a dos de sus hermanos. Es uno de los 1.786 asesinados de esa gran tumba que es Pico Reja.

Para ahondar en la divulgación de ese conflicto bélico y de hechos como los enunciados en las primeras líneas de este texto, llega Miguel Ángel Santamarina (Burgos, 1972) con ‘La guerra que cambió España’ (ediciones B), un libro amenísimo, necesario, riguroso que recorre mes a mes la contienda explicando en cortos capítulos, hechos, vivencias, historias de esos tres años horribles. Con prosa nervuda, con garra, sin sectarismos ni apriorismos. Para todos los públicos. Santamarina, que ya publicó en esa misma editorial ‘La guerra que cambió el mundo’, es periodista, gestor cultural y trabaja como editor y escritor en Zenda, revista, portal, literario de gran prestigio y resonancia. Su serie Efemérides de la Historia se ha convertido en una de las lecturas más populares y masivas de dicho medio.

‘La guerra que cambió España’ servirá a jóvenes para iniciarse en el conocimiento del conflicto, pero también valdrá a lectores ya familiarizados con esa época histórica, dado que se adentra en la intrahistoria, en el envés a veces de lo que machaconamente repiten los libros de historia. La relación de hechos está construida magistralmente. Santamarina exhibe historias ‘pequeñas’. Sin una ideología y sin instrumentalizar lo que ocurrió. A lo Chaves Nogales.

Por el libro desfilan, claro, Azaña, Franco, Mola, Negrín, la Pasionaria, Millán-Astray, Besteiro y un largo etc. pero también gente menos conocida y fascinante como los anarquistas José Pellicer, Federica Montseny o el general de la Guardia Civil José Aranguren, ferrolano como Franco y cuyas familias eran amigas. Hay un aroma a Chaves Nogales en el libro , decíamos. Sí, en el sentido de querer contar incluso a riesgo de no satisfacer a un bando ni a otro, contando historias como hace un periodista honesto que trabaja con los hechos y los divulga. Sentido común, rigor, prosa ágil y excepcional materia prima.