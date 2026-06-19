El desencanto

Digamos Simone de Beauvoir: «Ya no sé quién soy. Todo lo que creía ser se me ha ido». Momentáneamente es justo esto, perderme. Hacerme las preguntas todo el tiempo, si las relaciones de amor convencionales terminan por socavar inevitablemente la integridad y la libertad de una mujer. Comparar los enunciados que leo con los propios, los que se refieren a mí. Me veo pensando en antes, cuando construí identidad en torno a otros esperando cariño y validación, solo para entrar en colapso constante del sentido vital tras verme obligada a soltar esas relaciones. Imagino a Virginia Woolf lanzándose al río con el vestido puesto y los bolsillos del abrigo llenos de piedras, los zapatos anudados, dejándose arrastrar por la corriente. Qué frío, qué miedo. Luchando, aunque solo sea porque el cerebro no quiere apagarse. Ella era consciente de no saber nadar. Dejó cartas de despedida a su hermana y a su marido y a este le expresó el agradecimiento por la felicidad que le había brindado y la incapacidad para seguir luchando contra sus voces y su locura. Mi mente es tormenta. Este momento en el que se desmoronan las certezas sobre qué es el ser, solos frente a la nada. Y suena La campana de cristal de Sylvia Plath ante la parálisis de la pérdida de dirección y la saturación de futuros posibles.

Paso por arriba de la escalinata, es en el centro de mi pueblo. De noche, porque hemos salido del cine, mis ojos adolescentes no parpadean. Son unas luces como las de la policía o, quizás, las de una ambulancia. Y soy la única de mi grupo de amigas que se para a mirar. Yo ya sé lo que estoy viendo, porque el cuerpo está tapado con una sábana blanca. Ellas también, pero me quedo a mirarlo un poco más. También lleva zapatos. Y la quietud de sus pies hace un estruendo perfecto en mi cabeza, ya nunca más me voy a olvidar. No puedo comprobarlo, pero sé que se ha tirado por una ventana de ese edificio, porque ahí no hay balcones. Es la primera vez que soy consciente de la futilidad de una persona sin tener realmente el vocabulario ni la sabiduría para ello. Eso que sobreviene cuando alguien puede servir, pero ya no importa, una emoción que ya no sostiene la vida. Eso que te empuja a la defenestración. Lo que está incluso más allá del dolor insoportable: el desencanto de vivir.

Nunca he estado en el puente Golden Gate de San Francisco. Muchas veces pienso en la estructura. Acero. Color naranja internacional, se dice, para pleno contraste con el color del océano Pacífico. Pronto cumplirá un siglo. Y cientos de miles de personas que pasean de un lado a otro, a simple vista, disfrutando de las espectaculares vistas y de la grandiosidad de su ingeniería. Que no sea ahora a simple vista, sino a detalle: de todas esas personas, un porcentaje más elevado de lo que se admite contempla la posibilidad de tirarse a la inmensidad y dejar de existir. Y, a través de las cámaras de seguridad del puente, ven a algunos viandantes que repiten la visita. Un martes, un miércoles, un sábado. Se paran en el mismo tramo. Se agarran a la barandilla. Se asoman y el viento les mece. Miran abajo. Miran arriba. Juntan el coraje. Deambulan de un lado a otro, hacen sus métricas en plena conversación consigo mismos. Hasta que llega el día y lo consiguen. Por fin se arrojan. Hay quien lo ve de cobardes, pero si yo fuera al Golden Gate, no sería capaz ni de avanzar un poco el cuerpo para ver el agua correr. Como tampoco sería capaz de llenarme los bolsillos de piedras antes de tirarme al río ni de meter la cabeza en el horno ni de desintegrarme de puro nihilismo.

Asumo el interés del ser humano por quitarse la vida. Afirmo haber pensado más de una vez qué sería si yo lo hiciese. Niego con autoridad que conozca el futuro propio. Pero, respiro con la esperanza de que el relato que me cuento de mi propia vida sea suficiente, que esto me mantenga lejos del desencanto y me remiende las alas tras cada tempestad. No es siempre cuestión de voluntad. En la vida hace falta la suerte. Me quedé absorta hasta que oí a mis amigas decir mi nombre varias veces. Los ojos puestos en los zapatos y la sábana blanca, los ojos puestos en la fachada de ventanas. Me hicieron cruzar la calle, despavoridas. Y todo lo que hago es volver a ese punto, justo a la cuestión de la pérdida de mí misma, de cómo llegamos a esos nudos de no retorno. Que, aunque también llevo zapatos, me hacen más cómodo el caminar. Y sabiendo que mi cabeza es tormenta y que el desencanto me azota, no quiero que suene mi campana, ni que lloren por mí.