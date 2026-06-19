Humor contra el humo

El incendio incesante del hotel Ibis sigue siendo noticia. En estos últimos días se ha hecho público que el edificio será demolido y dará paso a un hotel de cuatro o cinco estrellas, en ese afán clasista e inexplicable de que todos los establecimientos de esta ciudad sean de lujo para asegurarnos que no importamos turistas de clase media. Sin embargo, lo que ha llamado mi atención ha sido que uno de los bomberos que ha participado en las labores de extinción del incendio y aseguramiento del edificio ha sido expedientado por haber grabado un vídeo en tono humorístico dentro del inmueble. Una vez más, la persecución del humor. Puedo entender que alguien piense que es poco profesional, en general, subir un vídeo a las redes relativo a tu intervención profesional, cuando tu profesión es, como la del bombero, delicada.

Pero estoy seguro de que no existiría expediente al bombero, sino aplausos, si el vídeo hubiera tenido un tono dramático. Porque lo que se persigue no es un subir un vídeo, sino el humor. El humor parece que resta seriedad o fiabilidad a un profesional. Que ese bombero suba un vídeo a las redes haciendo cuatro bromas en la zona cero del incendio no significa, ni mucho menos, que esté haciendo su trabajo mal. Entendería la queja si hubiesen existido víctimas mortales o personas lesionadas como consecuencia del incendio, pero no fue así, afortunadamente. Y además es extremadamente hipócrita que señalemos al bombero por hacer un vídeo de humor cuando la inmensa mayoría de los malagueños estamos haciendo chanzas al respecto. En Andalucía siempre hemos combatido las desgracias así. No exijamos a alguien que se juega la vida día a día en situaciones críticas que prescinda del escudo del humor.