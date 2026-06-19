De un químico a un periodista

El traspaso de poderes en el banquillo de Unicaja entre dos de los entrenadores españoles más reconocidos y laureados mezcla también dos profesiones que en su origen no parecen tener nada que ver pero que tienen muchas más similitudes de las que podamos creernos en un principio.

La curiosidad es el primer rasgo común que se me ocurre entre ambas profesiones que también es aplicable a la de entrenador. Un químico (Ibon Navarro) busca soluciones en su laboratorio a algo que no encaja o a lo que hay que dar una solución. Un periodista (Txus Vidorreta) debe ser curioso ante la realidad que se le presenta para hacerse las preguntas necesarias para descubrir la verdad. La curiosidad, el plantearse preguntas y buscar soluciones ante los planteamientos rivales son la base de un entrenador. Poner a prueba diversas hipótesis para sacar las mejores conclusiones y resultados.

El trabajo con datos. Un químico recoge medidas, reacciones, curvas, soluciones… Un periodista busca testimonios, documentos, cifras oficiales…

En ambos casos se produce una selección para encontrar los datos más relevantes y comunicarlos a sus equipos, a sus lectores, a sus seguidores o un entrenador a sus jugadores.

Txus Vidorreta, junto a Ibon Navarro. / l.o.

La comunicación. Ni los químicos, ni los periodistas, ni los entrenadores trabajan sólo para ellos. Siempre lo hacen pensando en otros desde la comunidad científica, a los lectores o los jugadores, teniendo claro que toda esa complejidad de datos que han buscado o elaborado tienen que saber transmitirla como un mensaje simple y entendible por todos sus receptores para que pueda llevarlos al éxito.

La presión. La financiación de las investigaciones, la necesidad de publicar noticias relevantes o la necesidad de ganar para sobrevivir es otra característica común para estas tres profesiones estén en un laboratorio, en una redacción o en una cancha de baloncesto.

Ibon Navarro se va después de explotar un modelo de baloncesto rápido, divertido, de rotaciones cortas que ha ganado mucho pero que ha muerto demasiado rápido por múltiples factores que ya se han analizado.

Llega ahora a Málaga Txus Vidorreta, experto en proyectos largos de éxito como Bilbao o Tenerife. El rey del pick & roll y el creador del mayor balneario «Cocoon» del baloncesto mundial. Otro estilo, otro ritmo, otra forma de ver las cosas y otro proyecto de éxito.

Vidorreta, jugador aficionado de tenis en sus ratos libres y de fútbol sala, zurdo de pie y diestro de mano, siempre vinculó su vida al baloncesto.

Jugador hasta los 15 cuando le propusieron aceptar el reto de los banquillos. Por si aquello no funcionaba trabajó como periodista deportivo en Radio Bilbao Cadena SER a la que estuvo a punto de regresar durante su estancia como entrenador en la Palma. Hubiéramos perdido un gran entrenador. Un hombre de manías, según contaba a Radio Tenerife, que no cambia de traje cuando gana, ni la play list de las canciones que escucha antes de los partidos. Ojalá la temporada que viene sólo necesite un traje.

Vidorreta ha conseguido ser profeta en su tierra, ascendió a la ACB con el CajaBilbao y después con el Bilbao Basket desde la LEB plata hasta Europa. También ha llevado al Tenerife a las cotas más altas de su historia cosechando 4 títulos, ha entrenado en la Euroliga con el Valencia Basket y ahora afronta otro reto: fichar por un equipo que tiene que ganar después de haber ganado y mucho, exactamente más en 4 años que en toda su historia anterior.

Un reto apasionante para un periodista de Bilbao que es el entrenador con más victorias en la BCL y el quinto que más partidos ha dirigido en la ACB. Suerte. Carpe Diem…