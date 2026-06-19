Saliendo a escena

Aquella noche, en los principios de los ochenta, el grupo musical malagueño ‘Danza Invisible’ hizo más que visible su magia y la frescura de su talento en las fiestas populares del madrileño barrio de Aluche de Madrid. No era fácil abrirse paso entre los popes de la ‘movida madrileña’, tocados por un narcisismo autocomplaciente propio de ombligos agradecidos. Sea como fuere, el resultado era divertido y desenfadado. No me incomodaron demasiado los olores del aceite de la fritanga, en medio de discursos apasionados sobre materialismo dialéctico o la ruptura democrática como una ocasión perdida por culpa de posibilismo burgués y el miedo heredado de nuestros padres y abuelos a los virajes de la política nacional. Las conversaciones con argentinos, chilenos o uruguayos exiliados, regados con una absenta dudosa y en vaso de plástico también eran visitas esperadas. Tampoco nos intimidaban ni el ruido de las atracciones de ferias ni las proclamas proselitistas de muchos feriantes improvisados. Estábamos gozando como enanos de los privilegios, años vedados, de nuestra ‘vida en el arte’, parafraseando el título de nuestro nuevo libro sagrado: ‘Mi vida en el arte’ de Constantin Stanislavsky (1972), y en la traducción de un Caplan que nada tenía que ver con la película de Alfred Hitchcock, y en el que leíamos los pormenores de un método revolucionario para actores sin prejuicios, que nos explicaba cómo acariciar la perfección en la acción dramática con trucos tan sugerentes como fingir un orgasmo en escena, pese a la virginidad más arraigada, gracias a la recuperación de experiencias gozosas, como la degustación prolongada de un generoso helado. El ideal soñado hacía que nos conformásemos con poco. Estábamos huérfanos de experiencias estéticas, nos decían los mayores, incitándonos a la búsqueda del placer (inmediato, intenso y desinteresado), al éxtasis del conocimiento y al cultivo del juicio del gusto al que nos animaban los intelectuales italianos y el engolamiento francés.

A los componentes del grupo teatral ‘Laboratorio Experimental de Teatro ‘Grumo de Peyote’ en el que me había enrolado y habíamos ofrecido nuestra representación de una obra colectiva (‘Testigo soy de ti’, como homenaje a un lúcido verso del poeta social Blas de Otero) nos querían obsequiar en Aluche con chorizos picantes y morcillas socarradas en la Caseta Municipal, después de sudar la gota gorda tras desmontar el escenario y recoger todos los bártulos con estoicismo franciscano. ¿Teníamos necesidad de salir a escena en este contexto? Como es probable que esta y otras cuestiones les importen un pimiento, voy a intentar explicarles las razones de mi salida a escena y, de paso, las que pudieran explicar que todavía no me haya retirado, a efectos prácticos.

Mi vida en el teatro me ha proporcionado muchas alegrías. La mejor, tal vez, consolidar mi sistema de creencias –venciendo de paso mi atávica timidez- en las que sigue teniendo un papel prioritario el uso de la ‘toma de distancia’ como algoritmo para vencer el asco y el miedo que nos llevan al terror y abordar con solvencia nuestras preocupaciones ligadas al presente desesperanzado o la inacción –muchas de ellas, ancladas en el pasado y otras, proyectadas en un futuro poco halagüeño. Al igual que muchos de los que meditan (tanto en el sentido oriental como en el occidental) logran esta vital separación del pánico que goza paralizándonos como el genio maligno cartesiano, un triste mortal como yo puede aspirar a recluir forzosamente a los agentes disruptivos de la vida en espacios que apenas nos rocen la epidermis y la corteza cerebral. La toma de distancia, la forzosa separación de nuestros fantasmas puede obrar el milagro, hacer posible que nos cuidemos de verdad, propios y ajenos, que desatemos nuestra creatividad, practiquemos la sospecha cognitiva, evitemos el moralismo apocalíptico y la resignación y el resentimiento de tintes religiosos, cultivemos el humor y, en definitiva, nos centremos en la ‘celebración de la vida’. Sé que es este un ambicioso programa para una nueva ‘moral provisional’, al modo de Descartes, pero no encontraba la forma de callarme la boca, como me suele pasar últimamente. Me consuela pensar en que mi actitud programática sintoniza perfectamente con el lema del malagueño Ibn Gabirol de hace mil años: «investiga y ama». Puede que lo lanzara en las altas puertas de Atarazanas y que lo recogieran al vuelo los habitantes de Al-Ándalus, sea en hebreo, en árabe o en latín. Pues su mensaje es universal.

Como me dice mi amigo, el filósofo sevillano Antonio de Lara «meditar –en sentido occidental, como es el caso de Ortega y Gasset, por ejemplo- es pensar, analizar, formular juicios, elaborar argumentos al hilo de lo que pensamos y evaluar soluciones posibles. Algo muy serio y necesario en este mundo, en el que la abundancia desordenada de la información la convierte en estéril. Hay que luchar contra la superficialidad del lenguaje, contra el vaciamiento del significado de las palabras, contra la aparición de palabras absurdas, como la ‘posverdad’… así como evitar meditar sobre la nada, que no es otra cosa que instalarse en la vaciedad»

Y esta es la actitud que creyó reconocer ya en mis gustos filosóficos de adolescencia en mis primeros actos iniciáticos, gracias al teatro, uno de los profesores más entusiastas del colegio madrileño de Agustinos Recoletos en el que estaba matriculado el que esto suscribe, el toledano Nancho García-Romeral. Su empeño personal fue el acompañamiento perfecto, junto con la comunidad creada con el resto de los actores y actrices del grupo. Recuerden que «nos dieron morcillas» a todos en Aluche en perfecta armonía (si es que esto puede llegar a ocurrir alguna vez en la adolescencia y en el mundo de la farándula). ¿Teníamos la necesidad de salir a escena? Aquí no había ni leones subsaharianos ni mutilaciones genitales al uso, aunque se tratase de un rito de paso. Nancho vio en mí, tal vez, como pasaba en los ‘homúnculos’ barrocos, los estigmas del filósofo aficionado y un poco torturado por los males que el mundo envenenan. Y me regaló la oportunidad de debutar en escena recitando y dramatizando los versos de un poeta extremeño autodidáctica y socialmente comprometido, de la generación del cincuenta, poco frecuentado académicamente, pero que dice verdades como puños, sin necesidad de ofrecernos un volumen de pensamiento sistemático de quinientas páginas.

Curiosamente, hoy ha vuelto el poema a mi memoria (como me solía pasar también cuando daba clase en mi instituto, presa del aburrimiento, la mayor parte de las veces) y he recuperado incluso la trayectoria errática de mis pasos en el escenario, propia de un borracho diplomado. Me he sentido felizmente ‘abducido’, pero como un terrícola ya bastante maleado, siendo como soy un ciudadano contagiado por las serias limitaciones de la existencia mortal y las veleidades de la inteligencia sentiente. Puede que haya pesado en mi elección el hecho de haber vuelto a degustar recientemente la película documental de Jaime Chávarri (1976) protagonizada por la familia del poeta Leopoldo Panero y rodada en Astorga: ‘El desencanto’, una especie de «montaña rusa de surrealistas acontecimientos», como nos anuncian los productores, en un momento temporal en el que se produjo la pérdida del valor del dinero, el estatus social y la belleza en el seno familiar del famoso poeta falangista, asediado por la decadencia, la genialidad, el alcoholismo y la locura. La institución del yo es, realmente, lo que está en tela de juicio. ¿Qué función podría jugar aquí la meditación filosófica a la que apela mi amigo Antonio de Lara? Yo solo sé que me siento con la obligación de seguir saliendo a escena, como proclama Freddy Mercury: ‘The Show Must Go On’.

Por eso les dejo aquí, antes de despedirme, y para su disfrute, los versos del poeta de Olivenza Manuel Pacheco (1920-1998) titulado ‘No solo de pan muere el hombre’: «El hombre muere de saberse animal como los perros,/ de ser racional y sentirse vivir en su razón/ y saberse condenado a muerte; de tropezar en la misma piedra/ y al final del camino encontrarse un hoyo/ para dormir su estiércol (…) El hombre muere de querer alcanzar/ un cielo de color aire,/ de mirar que al espejo de sus días se le quita/ la piel/ y no encontrar su imagen detrás de los/ cristales,/ de ser un animal racional y vivir de raciones/ de amor,/ de libertad/ de paz y de belleza. (…) No solo de pan muere el hombre. / El hombre muere de no sentirse vivo». Es difícil hacer un diagnóstico tan certero con tan pocas palabras, palabras vivas, pese a su crudeza, que llevamos tatuadas en nuestra piel de náufragos, funambulistas o diletantes, rozando el límite de lo pensable, soñando alcanzar un cielo de color aire y encontrar nuestra imagen cada vez que salimos a escena, aunque sea con afanes carniceros y teniendo que achicar el agua cada dos por tres.