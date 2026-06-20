Atascados en la autopista a la tontería

¿Cuando se jodió Perú?, claman ahora muchos, llorando por las esquinas. Una pregunta errada, la involución llegó poco a poco por distintos lados, cabalgando la marea populista y la atroz ignorancia generada por el enganche al mundo de las redes. Atención, el populismo no es una pandemia por populista, sino por la pobreza absoluta de los mensajes que difunde y sus fuentes nutricias, basura reciclada e instintos primarios sin una sola idea dentro. Me lo recordaba, en un viaje, una tarjeta SD con canciones de la edad dorada del rock español, cuando las letras contaban historias de verdadera fuerza o eran puñetazos directamente al estómago cargados de ideas, aunque en la frontera del punk parecieran al borde del sentido. De hecho fue al llegar a «Yo soy quien espía los juegos de los niños» de Ilegales, con el gigante Jorge Martínez a la cabeza, cuando me vino a la mía este billete.