Sí, soseguémonos. Sobre todo para mantener la calma, para no dejarse arrastrar por intereses espurios de partidos y partidas, para preservar el sano criterio que nos permita un pensamiento claro y preciso, que nos libere del influjo nefasto del falsario discurso político, de parlanchines histriónicos que nos pretenden confundir. A veces se muestran patéticos, manipuladores, tendenciosos, cínicos e insultantes. No vayamos a caer en la espiral de intereses que vienen colonizando el mundo de la política que, moviendo necias pasiones, nos implique en desencuentros irracionales propios de una polarización suicida.

Por desgracia no siempre se cumplen los parámetros que deberían darse para un buen ejercicio de la política. No siempre, o más bien escasamente, se piensa en el bien general del ciudadano, en su feliz convivencia, en un desarrollo humanista y justo, sino que se impone el interés de los grupos que pretenden acceder al poder en beneficio de sus miembros. Eso lleva a la guerra partidista para instaurar el modelo económico y social que defienden en su ideario.

El dios dinero es el poderoso caballero desde tiempo inmemorial, como bien decía Quevedo. Establece su predominio sobre el ser humano. A él nos hemos de humillar si queremos subsistir, a él o a quien lo posee, que viene a ser lo mismo. Por tanto la lucha del poder radica en poseerlo y controlarlo para ejercer el dominio sobre aquello que se adquiere con dinero, bien sean los medios de comunicación, de producción o elementos influenciables desde ese poder. Todo se compra con dinero, todo tiene un precio, hasta la voluntad de los políticos corruptos.

El mundo convulso

Pido sosiego en un entorno que siembra y cultiva el desasosiego. El mundo de hoy entró en una dinámica de perturbación y zozobra. La desazón desestabiliza el pensamiento y la capacidad de discernir, y acabamos dando crédito a explicaciones o visiones interesadas, en muchos casos ajenas a la verdad y a nuestros propios intereses.

Requerimos serenidad para ver más allá de los discursos, para mirar la luna y no el dedo que la señala. Para criticar a aquellos a quienes hemos confiado el poder emanado de nuestro voto, exigiéndoles conductas apropiadas que faciliten la convivencia y la paz social. Nuestro poder reside en el voto, usémoslo con cabeza.

Es difícil mantener esa serenidad en el convulso mundo que nos están imponiendo. El marco está cambiando. Estamos en un escenario tornadizo e inestable, propiciado por la crisis que se ha generado desde la irrupción de una práctica política disruptiva. El elefante naranja ha entrado en ella como en una cacharrería. El derecho internacional ha pasado a ser la imposición de su voluntad y el mundo se tambalea mientras se acerca a un nuevo orden bajo el dominio de los tecno-oligarcas.

Son muchos y variados los síntomas alarmantes que desasosiegan. Cada cual puede hacer su propio inventario. Solo hay que darse una vuelta por el mundo, aunque sea virtual, y detectar los terribles hechos que se dan; guerras irracionales, supremacismo amenazante, descomposición interesada del sistema democrático, planificación de un futuro donde se imponga una plutocracia, cuasi un feudalismo, sostenida desde el dominio de las tecno-oligarquías en alianza con los estados.

Las amenazas de un nuevo orden

El mundo está gobernado por un buen número de sujetos inestables, megalómanos, endiosados y dispuestos a todo por imponer su nuevo orden con motosierra en mano. El emperador naranja no solo amenaza, sino que actúa, ya sea en Venezuela o en Irán, y además deja bien claro que lo hace, no por la democracia, sino por el petróleo y el dinero que mueve. Las amenazas se ciernen sobre Cuba, Groenlandia y todo aquel que se oponga a sus designios. Pedro Sánchez lo sabe y lo vive en sus carnes. Ha sido amenazado por Netanyahu y su primo de zumosol, por no aceptar el 5% de gasto militar y denunciar el genocidio palestino perpetrado por el Gobierno de Israel. Son perturbadores los encuentros de Abascal, Feijóo y Ayuso con el embajador de USA en la embajada norteamericana, sería clarificador conocer su contenido.

La singularidad de nuestro país es preocupante. No podemos negar que, a pesar de muchos problemas, estamos en un momento económico envidiable según las macrocifras que publican los organismos competentes, tanto nacionales como internacionales. Lo confirman nuestras calles, el empleo, el flujo de visitantes y los parámetros económicos. Pero, persiste un infundado discurso catastrofista, tóxico y descalificador, negando la mayor. A pesar de ello, es evidente que todo es mejorable, especialmente la vivienda, la salud y la educación pública, la respuesta a la dependencia y otros servicios que siguen siendo deficitarios.

El asalto al poder

El Gobierno, acosado por varios frentes, a veces con argumentos baladíes, resiste la acometida como puede, tal vez esperando amaine el temporal. En estas circunstancias vuelve a mostrarse la inviabilidad de una moción de censura, dada la composición de la cámara. El PP solo tiene a VOX, y si suelta a VOX tampoco le dan los números con sus potenciales alianzas nacionalistas, dada su escasa habilidad para acercarse al pacto. Pero en caso de presentarse, al menos, conoceríamos el programa del PP, ese gran desconocido que justifican en acabar con el «Sanchismo».

La batalla de la corrupción, que ha emprendido el PP, le acarrea cierta incongruencia dado su corrompido historial. Estamos en un momento donde la corrupción ha tomado un especial protagonismo y su forma de tratarla se ha convertido en una herramienta de combate entre dos partidos que la han ejercido, el PP inmerso en múltiples procesos y ya condenado por algunos casos, a la espera de ver en qué quedan los que siguen subjudice, ya sea Kitchen, Montoro o el entorno de Ayuso, y el PSOE bajo sospecha e inmerso también en procesos iniciados en esta legislatura, cuyo culmen se manifiesta en la imputación de Zapatero, para quien, preservando la presunción de inocencia, no pintan bien las cosas, al menos en apariencia.

Un cínico combate desde el y tú más

Me parece un interesante dislate que entren en combate los dos partidos más corruptos del espectro políticos, porque acabarán ambos lesionados, cosa que es clarificadora para el ciudadano, pero nefasta para sus intereses partidistas. Es chocante que el PP tilde de corrupto al PSOE, con lo que lleva a cuestas en su historia recién pasada y actual, salvo que considere que su corrupción ya está amortizada. Retomo las palabras de Pedro Piqueras: «En esta historia de la corrupción, que me parece que es lo más desastroso para la democracia, en España y fuera de España, nadie puede presumir de ser menos corrupto que otros». Señores del PP y del PSOE, amárrense los machos, porque de aquí saldrán los dos malheridos. Esperemos que la justicia sea justa y sálvese el que pueda…

En este mundo caótico, un velo de sospechas y acusaciones se cierne sobre todo el espectro político y los tres poderes que conforman el sistema, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial. Todos provocan sospechas en la ciudadanía, variables, lógicamente, según su adscripción política. Se habla de corrupción política, de uso inadecuado de las cámaras legislativas, de mala praxis judicial hasta en algún caso de lawfare, etc. y todo dentro de una dinámica que podríamos catalogar de política canalla, entendida como «las prácticas, discursos o actitudes que priorizan el ataque personal, el odio, la demagogia o el beneficio partidista por encima del diálogo constructivo y el bienestar ciudadano».

Malos tiempos se avecinan, soseguémonos

Malos tiempos para la lírica, como decía la canción del grupo Golpes Bajos, y nunca mejor dicho lo de golpes bajos. Hay causas para el desasosiego. Veo la situación mundial bastante comparable a la de hace un siglo, a la prebélica, lo cual me preocupa. Observo a nuestro país inmerso en otra diatriba política que, aunque no tiene opción de desembocar en un golpe militar, puede ser similar a los años 30, polarizada y con grupos fanáticos de presión cultivando el odio y la confrontación y llamando al asalto del poder: «El que pueda hacer que haga», que pone en peligro la democracia. Hay demasiados recursos implicados en el campo de batalla.

El próximo 18 de julio se cumplen 90 años del levantamiento contra la II República. Está a la vuelta de la esquina. No quiero ser agorero, pero los golpes bajos seguirán intentando demoler al contrincante… Tal vez sea un buen momento para una moción de censura. Queremos saber qué pretende hacer el PP para votar con conocimiento de causa desde el sosiego que solicito.