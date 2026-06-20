Con ellas convivimos a diario. Se las damos a las llaves, nos las damos para despejarnos, y Mr. Wonderful en una vuelta de tuerca dijo aquello de que «dan mucha vida». Nos la dan cuando el billete supera a la compra, y piden que te la des si le generas a alguien más felicidad al marcharte que al llegar. Pero hoy Málaga está pendiente de otra vuelta.

Hay quienes dicen «es sólo fútbol», pero no es así. En una sociedad que, tristemente, apenas conocería lo que significa la alegría colectiva si no es por los logros deportivos, el fútbol no es tan solo «un deporte». Esta noche, estamos a un gol de volver a Primera. Al Málaga se le suelen dar bien las vueltas, también lejos de casa, aunque recordarlo genere una mezcla de alegría por los recuerdos y de temor a gafar lo que empezará en horas. Vencimos como visitantes al Villarreal cuando ganamos la Copa Intertoto, y también a Amica Wronki, Leeds Utd y AEK Atenas en aquella inolvidable UEFA de 2002-2003. Más recientemente, logramos ascender a 2ª División en el último suspiro como visitantes en el Costa Daurada, aunque en aquel partido del mítico gol de Cordero nos valía con el empate tras haber ganado aquí. Hoy sólo sirve ganar. La ilusión es latente en la ciudad por todo lo que ha sufrido el malaguismo en los últimos años, pero tras el partido de hoy, aunque acabarlo con una eufórica victoria sería la guinda perfecta al pastel, de no poder ser, hay que dejarse igualmente las manos aplaudiendo a estos «bichos». Una plantilla joven en la que la mitad proviene de la cantera y que lo ha dado todo para regalarnos este final de temporada, impensable en noviembre. Gane o pierda, con vosotros siempre.