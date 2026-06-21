La errata prodigiosa

En el texto difundido por la Fundación Princesa de Asturias acerca de los motivos para la concesión del reciente Premio de la Concordia, figura, de acuerdo con el acta, que la astronauta Cristina Koch había contribuido con su esfuerzo de superación personal «a extender las fronteras de la humanidad». Sin embargo en los principales medios madrileños el verbo «extender» se convertía anteayer en «ascender», lo que, tratándose de una viajera al espacio, resulta mucho más brillante y creativo. En el pasado se atribuían las erratas en los periódicos a un legendario «duende tipográfico» que hacía de las suyas al componer la edición. Reconforta saber que, esté donde esté su actual puesto de trabajo, el duende sigue merodeando entre líneas y a veces mejora los textos. Lo que.os recuerda una vieja idea, la de que la misma existencia humana tal vez sea una errata en el original de la creación.