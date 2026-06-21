La posibilidad que se hace certeza

De niños, la muerte es un asunto de los abuelos. Llega como una noticia lejana, casi abstracta, reservada a quienes ya tienen el pelo blanco y las manos surcadas de arrugas. La asociamos a la vejez con tanta naturalidad que termina pareciendo una ley física: uno envejece y, al final de ese envejecimiento, sin demasiado dramatismo, llega el final. No nos afecta porque no la sentimos como posibilidad propia, sino como destino ajeno, algo que les ocurre a los mayores, nunca a nosotros, nunca a los nuestros más cercanos en edad.

Luego llega la adolescencia, y con ella esa extraña sensación de invulnerabilidad que parece formar parte del propio proceso evolutivo. Es como si la naturaleza, al empujarnos hacia la vida adulta, nos dotara de una coraza psicológica que nos hace sentir eternos. Sabemos, intelectualmente, que la muerte existe, pero no la creemos del todo. Es algo que les pasa a los otros: a los desconocidos de las noticias, a los personajes de las películas, a la gente que no conocemos. Nunca a nosotros. Nunca a los amigos con los que compartimos los días. Esa ilusión de inmortalidad, tan propia de la juventud, es quizás necesaria para atrevernos a vivir sin el peso constante de la finitud.

Pero el tiempo, con su paciencia implacable, va desmontando esa fantasía pieza por pieza. La muerte deja de ser un concepto abstracto reservado a los abuelos y empieza a tocar puertas más cercanas. Se cuela en la vida de un amigo que pierde a su padre demasiado pronto, en la noticia inesperada de un compañero de instituto, en la despedida de la mascota que creció con nosotros y que, sin que nos diéramos cuenta, también envejecía. Cada una de esas pérdidas va estrechando el círculo, acercando la sombra, recordándonos que aquella coraza adolescente era ilusión, no escudo real.

Y entonces uno empieza a entender, con esa lucidez que solo da la experiencia, lo que decía el ahora denostado Juan Carlos Aragón: que la muerte es una playa. Una imagen sencilla y certera. No sabemos cuándo romperá la ola sobre nuestros pies ni con qué fuerza llegará, pero sabemos, con una certeza que no admite discusión, que llegará. Esa es la condición de la playa: la espera es incierta, pero la marea es segura.

Quizás madurar no sea otra cosa que aceptar esa playa sin huir de ella. No se trata de vivir obsesionados con la orilla, sino de dejar de fingir que el mar no existe.