Será el champán

Después de la avería del avión del Papa en Los Rodeos, en Tenerife Norte, que debía llevarle junto a la comitiva vaticana y los periodistas que le acompañaban de regreso a Roma, León XIV emprendió el vuelo en el Falcon (solo 14 plazas) que le ofreció el Rey Felipe VI, pero los periodistas y parte de su séquito tuvieron que esperar una aeronave alternativa. No me parece la mejor decisión la de regresar sin los que le acompañaron en el viaje que le trajo a España, tratándose del Vicario de Cristo y el sucesor del apóstol San Pedro, ejemplo para 1.422 millones de católicos en el mundo. Me pregunto qué habría hecho Jesús, si dejar en tierra a los que le seguían o esperar juntos un avión para todos. Supongo que es lo que se tendría que preguntar cualquier católico y más el mismo Papa.

Aquí, ya en la tierra, los representantes de la UE que desde el 12 de junio han posibilitado la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo se parecen un poquito a los chicos de Vox y su prioridad nacional, en este caso prioridad europea, inspirada en el modelo italiano de Giorgia Meloni. Bruselas pretende protección de fronteras, rapidez en las expulsiones y establecimiento de centros de retorno, un verdadero golpe de timón en el edificio Berlaymont con España fuera de la nave europea por la singularidad de Sánchez.

La mala mar que azota Europa ocasionó en París nuevos disturbios en la final de la Champions que ganó el PSG contra el Arsenal el 29 de mayo, hubo un muerto, 219 heridos y 780 arrestados, pero no se asusten, ha habido noches peores. Un pasito más allá, Molenbeek, municipio de Bruselas región, ya no es el mismo barrio que en 2016, cuando daba cobijo a terroristas islámicos que atentaron en la Sala Bataclan de París y en la capital belga, ahora es peor y, claro, las instituciones europeas, aunque con artrosis, han reaccionado un peu, que tampoco hay que pasarse. Y eso que hace una temporada que Hezbolá -la hija querida de los ayatolás, junto a Hamás-, que ha perpetrado actos terroristas en todo el viejo continente y que se ayuda para llegar a final de mes con el narcotráfico, nos ha dado una tregua, y que el Estado Islámico o Al Qaeda se reconstruyen. ¿Qué nos deparará el tiempo? No lo sabe ni Macron, recuerden que Francia es la nación que obligó a la UE a distinguir entre las alas militar y política de Hezbolá, a una se la sancionaba y a la otra se la recibía y nos tomábamos un whisky. Era una ficción esa dualidad, solo hay una Hezbolá, por supuesto, y la pasada semana lo dijo el ministro de Exteriores libanés, Youssef Raggi. Ya pagó Francia un poquito su fingida inocencia, pero quedó tan bien...

Aquí quien va a pagar es Ione Belarra -será el champán-, secretaria general de Podemos, que ha sido condenada a indemnizar con 9.000 euros al exmagistrado Manuel García-Castellón por llamarle prevaricador; ese daño moral será ahora, en parte, reparado.

Pero los jóvenes, Ione lo es, tienen mucha suerte. La mal llamada selectividad, en Málaga, ha supuesto que aprobara el 91,33 por ciento de los presentados. Me pregunto, ¿qué clase de selectividad es esa con un porcentaje tan alto de seleccionados positivamente?, ¿creen ustedes que la mayoría van suficientemente preparados a la Universidad, que tiene tasas muy por debajo de su coste real y que no pagan los que se matriculan -solo entre el 15 y el 25 por ciento- sino todos los españoles? Ah, y la nota media fue 7,39. De Stephen King.

Pero me llega una información cifrada sobre Elías Bendodo, que parece que allá en Madrid no lo ve claro, aunque se sienta en el Congreso tras el escaño del jefe. Vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, y de Análisis Electoral del PP, estas medallas no significan más que la pechera de hojalata de un general ruso. Elías puede acercarse a Málaga de número dos en las elecciones de mayo próximo, manteniendo su escaño en Madrid. Las listas hay que hacerlas a finales de marzo, ojo. José Lezama Lima lo vio así:

Los dos jefes se han quedado como petrificados.

Después cuentan las sombras que huyeron del cuerpo,

cuentan los cuerpos que huyeron por el río.

Uno de los ejércitos logró mantener

unida su sombra con su cuerpo,

su cuerpo con la fugacidad del río.