¡Braaaaasssilllll!

El otro día alguien preguntaba en X de cuántos mundiales de fútbol tenemos memoria. En mi caso son once. No recuerdo el de Argentina del año en que vine al mundo, pero sí el de España'82, con apenas cuatro años. Vivíamos en la calle Bruc de Barcelona, y me veo andando de la mano de mi padre calle abajo, hacia la Gran Vía. Delante del Hotel Havana se concentraba gran número de aficionados, con un color predominante, el amarillo canario. Mi padre me dijo: "Ahí se quedan los jugadores de Brrrrrrraaaaasssil -impostaba un acento carioca-. Ahí están Zico y Sócrates. Sócrates tira los penaltis de tacón". Fascinación. Cuando decía eso, no hubiera sentido gran diferencia si me hubiera dicho que ahí se estaba apareciendo el Mesías, pues los futbolistas son los dioses de los niños. Mi conocimiento de Zico y de Sócrates -de físico muy de profeta, uno de esos atletas de Cristo que proliferan en Brasil-, venía del primer álbum Panini que me compró mi viejo. Abrir aquellos sobres, torpe y ávidamente, era como la revelación de un misterio. Algunos de esos cromos eran difíciles de conseguir, especialmente los de las grandes estrellas. En esos junios de Mundial, en ese crepúsculo escolar en que el aire corría de otra manera y vislumbrábamos el largo verano de libertad, el patio del colegio se convertía en un mercado persa, unos Encantes donde se traficaba con aquellas estampitas. Un chico del curso de los mayores siempre tenía, por algún motivo desconocido, las joyas más preciadas. Las despachaba en el baño, al abrigo de miradas indiscretas, como si fuera la penicilina de “El Tercer Hombre” y aquel recreo de San Gervasio la Viena de posguerra. Nos hacía pagar caro el trueque a los que ansiábamos completar la colección. Le pedí a mi padre que nos acercáramos a la puerta del hotel, confundidos en el gentío, aunque sólo conseguía –a hombros del Sr.Puga- intuir un mar de remeras "amarelas" en el bullicio del hall. El trasiego y el esmeril de los cristales hacían que la imaginación volase, y que cualquiera de aquellas llamativas chaquetillas de chándal fuera atribuida inmediatamente a Zico o a Sócrates. En Barcelona, en el viejo estadio de Sarrià, se disputó una de las mejores semifinales de la historia de los Mundiales. Aunque era uno de los favoritos, Braaaasssil perdió. Paolo Rossi hizo un “hat-trick”. Zico y Sócrates nunca agrandarían su leyenda. La agrandó Sandro Pertini en su desafuero en el palco del Bernabéu gracias a aquella gloriosa Squadra Azzurra. Aquel Mundial me aficionó al fútbol, me unió a mi padre y estableció un rito cuatrienal que nunca deja de emocionar, aunque con los años lo mítico sólo esté hecho de ayeres -no recuerdo el Mundial de 2018, pero sí perfectamente el de 1986-, de cuando éramos niños de ilusión intacta. Ver el Mundial -o "los Mundiales", como se decía entonces-, es buscar reminiscencias de aquella felicidad restallante de zagal en noventa minutos de televisión, es estar atento a algo que sabemos puede hacer historia. Recuerdo haber visto el famoso Inglaterra-Argentina de México´86 en la casa donde me quedé aquel verano en Devon, con una familia inglesa de acogida y sus amigos. Mientras unos hacían lecturas de la Biblia -eran parte de uno de esos grupos de oración protestante-, otros se arremolinaban en torno al televisor. La fe y la devoción compartiendo salita de estar. Cuando Maradona metió aquel gol de la mano de Dios se indignaron fervientemente, no tanto por el gol en sí como por haberse saltado las reglas -ese "cheating" que los ingleses no conciben y que los porteños lo admiran como gesto canchero de "piola"-. Como si los hubiera oído indignarse en aquel living enmoquetado, Maradona agarró la pelota en medio del verde del estadio Azteca, y, tras derribar a toda la defensa inglesa, redimió a todo un país de una derrota bélica y a sí mismo de la trampa anterior. Ahí es nada lo que significa un Mundial: la expiación de una nación entera (1986), la unidad, siquiera efímera, de los que tendemos a la disgregación (2010), la reivindicación de un modelo social (1998), el mero premio al talento (1970, 2002), la segunda victoria en una guerra mundial por otros medios (1966: “One World Cup and two world wars”, siguen cantando los hinchas ingleses a los alemanes, campeones en cuatro ocasiones), la dictadura del anfitrión (1978) y tantas otras cosas...Como dice Valdano, “el fútbol no es broma cuando se pone sociológico”. Los ingleses de aquella casa, furiosos diez minutos antes, se sacaron el sombrero diez minutos después, como diciendo "así, sí", y siguieron rezando a su Dios mientras Argentina ungía al suyo.