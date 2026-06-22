Opinión | En corto
Desproporción
La esencia de la justicia es la proporción. Dicho así parece poca cosa. Yendo hacia atrás en la historia de la filosofía llegamos a los presocráticos y en una breve despensa tenemos todo lo esencial. Digamos que la proporción es la ecuación primera, un punto de equilibrio entre opuestos. En la justicia sería entre lo que sí y lo que no, el crimen y el castigo, los fines y los medios. ¿Dónde está ese punto, el fiel de la balanza?. En el sentido de la proporción, una percepción pre-lógica también expresable como sentido de la medida. Sin entrar en el fondo del asunto, del que solo se lo que se publica (con los sesgos respectivos) el conjunto del llamado caso Begoña Gómez exuda demasiada desproporción por sus poros: entre los hechos hasta ahora conocidos y el encuadramiento legal de algunos -la supuesta «malversación» sobre todo-, en los tiempos procesales, en las medidas cautelares.
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