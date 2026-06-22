De Primera

Mientras se está disputando el Mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México, aquí en Málaga estábamos a otra cosa. Nuestro equipo se jugaba en Almería ascender a Primera División, algo que todos sabemos lo difícil que es. En el partido de ida se empató a cero y eso obligaba al Málaga a viajar a Almería con la única idea de ganar.

Esto de jugar el segundo partido en su campo parecía que era una ventaja para el Almería. O el hecho de que el empate les daba el ascenso. Pero nada más lejos de la realidad. La semana de descanso entre el partido de ida y el de vuelta le valió al Málaga para recobrar la energía y refrescar las piernas ya que en el fútbol tenía ventaja, puesto que solo sabe jugar a ganar.

Una muestra de esto es, por ejemplo, la lesión de Murillo en el minuto cincuenta y tres con cero a cero todavía en el marcador. Funes, el entrenador malagueño, sustituyó a su central lesionado por Niño, un delantero. Repito, con cero a cero en el marcador, quedando más de cuarenta minutos por disputar y la posibilidad de jugar la prórroga si se mantenía el empate. Pero este Málaga de Funes no especula, busca la portería contraria y juega a ganar.

Después de adelantarse cero a dos con los golazos de Chupete y Larrubia, llegó el gol del Almería que nos metió el miedo a todos los que estábamos viendo el partido. Pero al Málaga no. Especular con el resultado nada y encerrarse atrás menos aun. Hubo una jugada en la que le hicieron falta a Rafita al borde del área del Málaga. Una gran oportunidad de perder tiempo con esa falta. Pero el Málaga no entiende el fútbol así. Rafita se levantó de un salto y sacó la falta rapidísimo para sorprender al contraataque a la defensa del Almería.

Todo esto es una demostración de un plan basado en la cantera y jugar bien al fútbol. Y es que, evidentemente, muchas veces se mira a la cantera cuando existe una necesidad. En este caso, por supuesto que esa necesidad existía, por la tan difícil situación que vive el Málaga. Pero es que en este equipo no hay catorce canteranos por necesidad. Estos tíos juegan en el Málaga porque son muy buenos. Por esto hay que acordarse de todos esos entrenadores que han trabajado con estos chicos cuando eran niños. Y no solo en el Málaga, sino también en tantos y tantos clubes que hay en la provincia y que hacen una labor increíble que este sábado recogió sus frutos. Muchos otros clubes, de otros deportes también, deberían aprender del Málaga porque esa inversión por la cantera es un camino si se cree en él.

¿Y que decir de Funes? No olvidemos primero a quien decidió que el entrenador del segundo equipo del club, clasificado en última posición de su competición, fuera quien asumiera la dirección técnica del primer equipo. Funes ha sido el verdadero artífice de lo logrado este sábado con su propuesta valiente basada en jugar bien al fútbol y ganar, por creer en ella y en sus jugadores. No olvidemos que se incorporó al equipo cuando el Málaga estaba al borde del descenso y ahora está celebrando un ascenso a Primera División.

Todos ellos, jugadores, staff y dirigentes han conseguido hacer realidad las palabras de Ramón, el capitán del equipo, en el corrillo antes de salir al campo a jugar el partido. Hoy lunes, cuando a los niñas y niños les pregunten en el colegio de qué equipo son, habrá muchos menos que digan que son del Madrid o del Barcelona y muchos más dirán orgullosos que son del Málaga CF. Y es que ascender a Primera es un enorme premio pero el gran logro del Málaga es el sentimiento de malaguismo que han creado en la ciudad, un sentimiento que eso sí será eterno.

Y ahora que se preparen los equipos de Primera porque el equipo blanquiazul viene para ganar sea quien sea el rival. Jugar bien al fútbol y ser valiente serán las señas de identidad de este nuestro Málaga de Funes.