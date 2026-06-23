Toda la suerte

Resuelta definitivamente la salida de Ibon Navarro camino de Belgrado, conseguido el primer triunfo de España en el Mundial y pendiente aún la resaca justificada por el ascenso de Málaga CF, el Unicaja cerró la pasada semana la contratación de Txus Vidorreta como nuevo inquilino del banquillo del Martín Carpena.

Estaba más que claro que la sustitución de Ibon Navarro iba a ser algo complicado por todo lo que había en la historia reciente del equipo malagueño, por las circunstancias y los tiempos elegidos, los cuales no sé yo si estaban en la agenda del club. Y fruto de esto, aparecieron las conjeturas, posibilidades y opiniones con respecto a su repuesto.

Sobre el papel, la sustitución ha sido más rápida que la salida en el cambio de entrenador, y con la llegada de Txus Vidorreta con un contrato de un par de años se pone el primer peldaño para la nueva etapa del Unicaja.

Del exentrenador del CB Canarias, de manera personal diré que el baloncesto que ha mostrado con sus equipos hay momentos que ha convencido, con un sello tan particular que no ha dejado indiferente.

Con una configuración de plantilla como mínimo «particular» donde, por ejemplo, este último curso tuvo 14 jugadores por encima de los treinta años (dos de ellos por encima de cuarenta) el juego estaba condicionado, no le quedaba otra. Lo desarrollado durante su estancia en La Laguna, diez temporadas en once años, -con una parada en Valencia la 2017-18 en la que entrenó en Euroliga- ha grabado su nombre para la historia en el club insular.

Este último curso me llamó la atención cómo cambió de registro sobre la marcha ante las lesiones y llegadas de dos jugadores nuevos, el segundo antes de empezar el play off. Modificó de manera sustancial su juego, con el resultado que ya sabemos, eliminar al Real Madrid en cuartos de final, situación que no se daba desde que el Unicaja de Sergio Scariolo eliminó a los blancos con Joan Plaza en el banquillo, en mayo de 2008.

Naturalmente, las incógnitas en el cambio de entrenador están ahí. La negatividad que puede tenerse ante un cambio que no era pedido por la gran mayoría, creo que vienen más por el personaje que el mismo entrenador bilbaíno se ha ido creando a lo largo de sus más de treinta años en los banquillos, que por lo que se espera que pueda dar a los mandos de la nave cajista.

Ante un entrenador con tanto bagaje, no espero yo que venga a funcionar de manera similar a lo que hacía en el Canarias. de igual manera, el Unicaja con Txus Vidorreta en el banquillo será diferente de lo que hemos visto. El entrenador vasco también evolucionará con el cambio de club.

Si hablo como simple aficionado cajista, al club siempre se le pide más. Ambición y visión a largo plazo, con una apuesta más o menos novedosa. Vamos, que el sustituto del entrenador iría más por el lado de Pablo Laso, Álex Mumbrú o Pedro Calles, que son nombres que ni mucho menos tienen que haber sido contactados o siquiera pensados por el Unicaja, y que tienen tantos condicionantes positivos como negativos para pensar o desechar su fichaje. Pero con el caso de Txus Vidorreta, la sensación que tengo es que se ha intentado asegurar el tiro.

Del nuevo entrenador, esperando que el personaje se quede lejos, no pongo en duda su hambre deportiva, ni su conocimiento de lo que se va a encontrar (22 años en ACB y mejor entrenador de la década para la FIBA BCL). Espero que tenga suerte, porque al fin y al cabo va a ser la de todos, con el equipo ganando partidos, en Málaga y en cualquier sitio.

Los lamentos por la salida de Ibon Navarro hace nada eran reproches y críticas porque «estaba superado», «no era capaz de remontar», «había perdido ambición y ganas» y tantas cosas que hemos leído pese a todo el bagaje acumulado en el pasado más inmediato. No me quiero imaginar empezar con un 1-5 o algo parecido, a tenor de la paciencia que hay aquí.

Como tampoco nos hace falta meternos en más discusiones, en nada tendremos los fichajes para darle forma al equipo y para darnos más tema de conversación, porque nos queda verano por delante.