Víctor de Aldama se ha ahorrado cuatro años y medio de cárcel por soplón, buen chico y colaborategui. La sentencia quiere ejemplificar algo: colaborar vale. Y tanto. Cuatro años y medio son 1.643 días. O sea, que tiene 1.643 amaneceres para contemplar el horizonte, la playa, el techo del dormitorio, cualquier paisaje y recordar que lo que podría estar viendo es una celda. 1.643 atardeceres.

Cuatro años y medio, 39.444 horas, 39.444 horas oyendo son las tal de la tarde, una hora menos en Canarias. Pero oyéndolo en el coche, en la ducha, en el bar, en la filatelia, en Barcelona o Sevilla, en una esquina o en bañador. Pero no en la cárcel.

Tiene por delante otros juicios, pero sobre todo tiene por delante la libertad. Si a mí me condenan a cuatro años y medio y me dicen que no entro en la cárcel me voy a cualquier sitio esa noche menos a recorrer los platós. Ahora con Franganillo, ahora con Íker Jiménez. Ya sabemos por qué se ha librado de la cárcel. Toda comparecencia es redundar.

Redundar es un deporte que podría ser olímpico. Se lo pregunto a la IA, ¿podría ser redundar una disciplina olímpica? y me contesta que no porque no cumple con los requisitos físicos ni regulatorios exigidos por el Comité Olímpico Internacional. O sea, se pone burocrática, reglamentista y oficialista. Insisto y se pone cachonda: si el lenguaje fuera un estadio olímpico, estas tres disciplinas se llevarían las medallas de oro, plata y bronce: «Pleonasmo acrobático»: subir arriba, bajar abajo, entrar adentro y salir afuera. «Tautología de resistencia»: el resultado fue el que fue porque pasó lo que tenía que pasar. «Redundancia burocrática»: exigir el visto bueno de aprobación para el permiso autorizado.

Los que dudan acerca de colaborar o no con la Justicia, hablamos de los casos en curso como los de Zapatero, etc., querrán hacerse un Aldama y tal vez estén en un tatuador para escribirse en la frente: colaborador. Aldama que algo queda. El dinero, en el limbo. Colaborar alarga más la vida que el kiwi o el zumo de remolacha. Colaborar broncea, o sea, evita que vayas a la sombra. Ahora hay un preso que no sabe que en un universo paralelo su compañero de celda es Aldama. Aldama respira, nos alegramos de que alguien no vaya a la cárcel. Incluso siendo culpable. Vale más el arrepentimiento en el sistema jurídico español que en el cristianismo. Claro que también depende del juez que te toque. Como en las muelas, cualquiera menos la del juicio.