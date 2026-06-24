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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

El asfixiante imperio de lo mismo

La idea de que la verdadera realidad se exprese en modo-metáforas, de las que la supuesta realidad sería una plasmación o reflejo, viene de la caverna de Platón. Al leer que el viejo roble del bosque de Sherwood, en cuya copa se refugiaba Robin Hood, ha fenecido por la acción conjunta del cambio climático y el apisonamiento de la tierra que lo circunda por los visitantes, se me impone, a la vez que la natural tristeza, el peso de su carga metafórica. La terrible pérdida de biodiversidad en las especies se ve correspondida por la de las obras y las acciones del hombre. Las ciudades, pisoteadas por enjambres de visitantes cuyo confort se sacia con la uniformidad y la repetición, a los que ofrece lo que buscan la industria del turismo, se van desecando y asfixiando, convirtiéndose en parques temáticos de lo mismo. Mientras tanto cualquier atisbo de identidad genuina se proscribe.

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