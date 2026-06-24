Opinión | Málaga de un vistazo
José García Pérez, recuerdos imborrables
El pasado viernes me acordé de ti. Bueno, te recuerdo cuando releo tus ensayos, tu poética; cuando habito la Tertulia Gran Vía, mientras alzo la mirada a la terraza florida de tu casa. Siempre. El sábado, disfrutando el ascenso emocionado del Málaga CF, pensé que te habrías alegrado mucho con estos chavales quienes a su temprana edad canterana ya son leyenda; tú, apasionado del fútbol, de Málaga y Andalucía. Hace cuatro años el estío emergió impregnado de un cromatismo cargado. Culminada la primavera, emprendiste un viaje hacia tu playa donde el viento silba nácar. Como te relaté en mi última misiva, no escribo sobre tu ausencia con pesadumbre o conformidad, sino con el ánimo de redención que me otorga la memoria. Hoy, te evoco en tu «Málaga, la ciudad que todo lo acoge y todo lo silencia» – como bien nos adviertes- declamando tus versos de aquella despedida: «En el adiós quedó nuestro futuro construido para siempre». Un hasta la vista el cual rememoro ahora reflexionando sobre tu partida, buscando el intrincado equilibrio de la condición humana desde tu marcha.
En la Tertulia Gran Vía, seguimos situándonos en semicírculos persuadidos por tu recuerdo e intuyendo tu presencia. José García Pérez, profesor, político, ensayista, narrador, cultivado columnista y concluyente poeta. Aún resuenan los ecos de tu voz grave, tan personal como cautivadora; sonora y seductora forma de conversar, construyendo sigilos precisos y argumentos enriquecedores de temáticas que fluían desde el análisis esmerado del devenir político, enigmas teológicos, crónicas de fútbol…, a la poesía. Pepe, nos seguimos viendo en la orilla de tus libros. Hasta siempre, poeta.
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