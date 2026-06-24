Pistas para localizar el alma

Nos dice la neurociencia de la conducta que la glándula pineal es una estructura situada por encima del mesencéfalo, delante del cerebelo. Segrega una hormona llamada melatonina que, entre otras funciones, puede oscurecer la piel en algunos animales y, en los mamíferos diurnos como los humanos, actúa sobre varias estructuras del cerebro y controla hormonas, procesos fisiológicos y conductas que presentan variaciones estacionales. Pero, además, el manual de neurociencia que hemos consultado (Carlson y Birkett, 12ª ed.) nos recuerda que fue René Descartes quien afirmó que la glándula pineal albergaba el alma, según consta en su 'Tratado de las pasiones del alma' (1649). Creía que alma y cuerpo estaban unidos por las impresiones que detectaba esa «pequeña glándula que hay en medio del cerebro»; impresiones que se transmitían a los músculos mediante unos «espíritus animales» que circulaban por el torrente sanguíneo, de modo que las pasiones del alma se convertían en acciones del cuerpo.

Pero a estas sensaciones que definen la realidad empírica se añaden otras invisibles, que necesitan mayor esfuerzo cognitivo. Un mundo profundo, al decir de Ortega y Gasset, «tan claro como el superficial, solo que exige más de nosotros». Según esto, ¿cómo pueden los artistas –en este caso, los pintores- registrar los vericuetos del alma humana? Hay un camino prioritario, el rostro, que constituye nuestro mayor escaparate emocional y caracterológico; no obstante, hay muchas maneras de aprehenderlo, pues, cómo negar que el misterio de la Mona Lisa no reside en su sonrisa; cómo refutar que los retratos –más aún, los autorretratos- de Rembrandt no aportan nuevos valores al margen de la decrepitud física; o, por no alargarnos demasiado, qué decir de la retratística de Goya, implacable notario de las «cosas profundas» de sus modelos.

Retratistas del alma

No es infrecuente ese afán introspectivo como eje vertebrador de ciertos discursos expositivos, donde tanto el título como el artista (y el juicio crítico que se crea en paralelo) aparecen ya signados en la difusa categoría de retratistas del alma, caso de Rita Martorell o Antonio Montiel, entre otros. Y en esta nómina de pintores se autoincluye Paul Arts, holandés afincado a las afueras de Mijas, en pleno campo, por cuanto titula su individual 'Retratos del alma', que puede verse estos días en el Centro Cultural Cortijo Miraflores de Marbella. Una veintena de obras de mediano y gran formato, realizadas a distintas técnicas según los motivos: colectivos, que viran a la abstracción (óxido de hierro, cobre y cal), o mujeres solas (estuco, tiza y óleo). Recalcamos estos pigmentos naturales (de los que el pintor se enorgullece) pues aportan materialidad y potencia conceptual al conjunto; en especial los rostros femeninos, siempre anónimos, captados en primer plano y en diversas poses o, más bien, semblantes, donde una pincelada gestual y expresiva trasluce, si no el alma (tengo mis dudas), sí un deje de melancolía ('Wish you were here'), un arrebato de carácter ('Orgullo') o una súbita laxitud ('Summerwind'). Sorprendente versatilidad la de esos espíritus animales, como los llamó Descartes.