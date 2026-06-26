Opinión | Participación
Cartas al director
Málaga acogedora, por Fernando Ojeda López Tapia
Es verdad lo que nuestra Costa del Sol atrae y lleva por bandera. Pero Málaga es mucho más que un destino de campos de golf, cruceros y playas. Mucho más que especulación y vivienda.
Es un referente histórico de identidad cultural y mediterránea.
El aroma de sus paseos y recuerdos permanece para siempre. Su luz cobra vida y abre sus pétalos al caer el sol. Leal a los visitantes, amable y noctámbula, soñadora y caprichosa. Bahía atemporal sí, Astilleros Nereo, El Balneario - Baños del Carmen, postal y rompiente. Alcazaba, Mirador y Castillo de Gibralfaro, Paseo del Parque y Fuente de las Tres Gracias. Sempiterna estampa. La barriada de El Palo, barcas de jábega, baile de cenachos y verdiales, oficios tradicionales.
Queda, qué poco queda.
Cartuchos de pescaíto frito y espetos de sardinas, mar de Alborán sí, la música de los coetáneos, testigos de culturas y conquistas, de las civilizaciones y etnias que dejaron su impronta y magia. Eco y museo bajo cielo abierto, un carácter abierto y acogedor, romántico y perita, con mucha guasa… Así es su gente salada, sencilla y gentil, que incluso los nuevos ciudadanos se atreven a copiar, a descifrar, a vivir…
Algo queda, claro que queda.
Algo tendrá, Málaga la bella. Sabiduría popular, esencia, remembranza, lo que engrandece a una ciudad.
Sí, hay cosas que la gente y la mar salada nunca pierden, porque tuvieron la suerte de nacer o venir aquí, de encontrarse y llamarse por su nombre. Y eso significa mucho para Málaga, especialmente ahora. Eso honra, boquerones. Que te quiten lo bailao.
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