Un largo e intenso verano

Las temperaturas de estos días nos entrenan para un verano que en Málaga dicen que será de alta graduación. Temperaturas climatológicas y también deportivas. El Málaga CF afronta un verano feliz con el ascenso a Primera división, pero lleno de decisiones complicadas como explicar a algunos de los héroes del ascenso que no pueden continuar en el proyecto de Funes e intentar conseguir los refuerzos necesarios para que este ascenso no sea flor de un día y poder consolidar el proyecto donde se merece estar, entre los grandes.

Unicaja, después de tres veranos de alegrías y celebraciones, vuelve al punto de salida. Es la hora de articular un proyecto nuevo con un nuevo entrenador al frente. Es una idea clara que se transmite desde la dirección y que era independiente de que siguiera Ibon o no. López Nieto lo dejó claro en su balance de la temporada: «Quisimos hacer el mismo equipo con otras fichas nuevas y quizás deberíamos haber hecho un equipo nuevo con las fichas que teníamos». Una frase que marca una forma de hacer las cosas y que seguro que será más fácil de articular con otro inquilino en el banquillo.

Las dudas surgen a partir de esa frase en la que todos podemos estar de acuerdo. El mercado no es que sea complicado con el nuevo sistema del baloncesto en Europa y el mundo, es que está imposible. Casi cualquier club de Corea o Japón puede igualar tus ofertas económicas. La NCAA se ha vuelto un agente inversor que es capaz de vaciar las mejores canteras de Europa y hasta fichar a jugadores de la Euroliga. La EuroCup crece y aparecen nuevos inversores en gigantes dormidos como Aris o PAOK de Salónica por citar dos ejemplos.

En este escenario surgen dos frases que también hemos oído estos días. López Nieto: «Queremos soldados aventajados y no estrellas». Txus Vidorreta. «Necesitamos los jugadores que marcan la diferencia. Un ‘2’, un ‘3’ y un ‘4’ de alto nivel». El término «soldados aventajados» tiene su origen en los Tercios españoles creados en 1534 por Carlos I. Eran la élite del ejército del imperio español y fue la primera fuerza que combinó el armamento de fuego y uso de las armas blancas de forma magistral. A los que demostraban méritos en la batalla se les pagaba un extra de sueldo y representaban una elite dentro de la tropa, aunque sin rango oficial. Llevado al baloncesto, rinden de forma constante, tienen una buena ética de trabajo, aceptan el sistema y están valorados por encima de «la tropa», pero sin ser estrellas.

Los jugadores que marcan la diferencia son un grado más en este escalafón. Son jugadores cuidados por «el sistema» con mayores virtudes que sus compañeros y que en los momentos decisivos y bajo presión tienen su mejor rendimiento. No tienen por qué ser superestrellas, pero sí son referencias. Suelen costar mucho dinero y en el panorama actual la pregunta es: ¿qué sería un jugador que marca la diferencia para Unicaja? ¿Cuáles podría pagar? Está claro que a las grandes estrellas no se puede acceder por presupuesto y hay que recordar que esas estrellas que tuvo el equipo y lo abandonaron, para mí, Carter, Osetkowski y Taylor, hoy en día no están en el mercado del equipo de Los Guindos, y cuando vinieron eran algo menos que soldados aventajados que crecieron en el club.

Más allá de la terminología, el verano será de lo más entretenido de los últimos años y el comienzo de la temporada también. Habrá que ver cómo de intervencionista será Vidorreta en el sistema de juego creado por Ibon en Málaga. Es imposible que no haya cambios, es más, para mí es lo correcto, pero habrá que ver hasta dónde y cómo le sientan al equipo. Suerte. Carpe Diem…